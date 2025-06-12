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Держсекретар США заявив про підтримку російського народу

12 червня 2025 09:18
Анастасія Постоєнко - Редактор
Рубіо привітав РФ з Днем Росії та закликав до миру з Україною
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Анастасія Постоєнко - Редактор

Державний секретар США Марко Рубіо звернувся до громадян Російської Федерації з нагоди Дня Росії, висловивши від імені американського народу привітання та підтримку. У своїй заяві він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються відданими прагненню підтримувати росіян, які "будують майбутнє, сповнене надії на краще".

Відповідна заява з'явилася на сайті Держдепартаменту США.

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Рубіо також заявив про готовність США до конструктивної співпраці з Росією для досягнення довготривалого миру між РФ та Україною. За його словами, Вашингтон сподівається, що мирне врегулювання відкриє шлях до взаємовигідних відносин між двома державами.

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Заява Марко Рубіо. Фото: скриншот

"Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити бажання Сполучених Штатів Америки конструктивно співпрацювати з Російською Федерацією з метою досягнення тривалого миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку взаємовигідних відносин між нашими країнами", — зазначив держсекретар.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет прокоментував, чи є Росія агресором

Раніше Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. 

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