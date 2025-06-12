Рубіо привітав РФ з Днем Росії та закликав до миру з Україною

Держсекретар США заявив про підтримку російського народу
Державний секретар США Марко Рубіо звернувся до громадян Російської Федерації з нагоди Дня Росії, висловивши від імені американського народу привітання та підтримку. У своїй заяві він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються відданими прагненню підтримувати росіян, які "будують майбутнє, сповнене надії на краще".
Відповідна заява з'явилася на сайті Держдепартаменту США.
Марко Рубіо привітав росіян зі святом
Рубіо також заявив про готовність США до конструктивної співпраці з Росією для досягнення довготривалого миру між РФ та Україною. За його словами, Вашингтон сподівається, що мирне врегулювання відкриє шлях до взаємовигідних відносин між двома державами.
"Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити бажання Сполучених Штатів Америки конструктивно співпрацювати з Російською Федерацією з метою досягнення тривалого миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку взаємовигідних відносин між нашими країнами", — зазначив держсекретар.
Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет прокоментував, чи є Росія агресором.
Раніше Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
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