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Міністр оборони США назвав Росію агресором у війні проти України

12 червня 2025 08:32
Євтушенко Аліна - редактор
Глава Міноборони США Піт Гегсет назвав Росію агресором
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Міністр оборони США Піт Гегсет назвав Росію агресором у повномасштабній війні проти України. Водночас він не зміг відповісти щодо того, кого хоче бачити переможцем у цій війні.

Про це Гегсет сказав під час сенатських слухань, присвячених введенню військ у Лос-Анджелес та оборонному бюджету.

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Під час сенатських слухань очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет відповів на запитання сенаторів щодо повномасштабної війни в Україні. Одним із перших виступив сенатор Мітч Макконнелл, який поцікавився, хто є агресором, а хто — жертвою у цій війні.

Міністр оборони США визнав, що агресором є Росія. Однак він не сказав прямо, чи вважає Україну жертвою. Сенатор також поцікавився, яку сторону Гегсет хоче бачити переможцем у війні. На це міністр відповів, що адміністрація Трампа прагне "миру". 

Крім того, міністр заявив, що мир стосується національних інтересів США. А на запитання сенатора Ліндсі Ґрема, чи зупиниться Путін лише на Україні, він відповів: "Буде видно".

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп пояснив, коли запровадить санкції проти Росії.

Крім того, раніше Трамп заявив, що Україна нібито спровокувала масований російський обстріл 6 червня.

США обстріли війна в Україні Росія Піт Гегсет
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