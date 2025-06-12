Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Министр обороны США назвал РФ агрессором в войне против Украины arrow

Министр обороны США назвал РФ агрессором в войне против Украины

12 июня 2025 08:32
Евтушенко Алина - редактор
Глава Минобороны США Пит Хегсет назвал Россию агрессором
Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Министр обороны США Пит Хегсет назвал Россию агрессором в полномасштабной войне против Украины. В то же время он не смог ответить относительно того, кого хочет видеть победителем в этой войне.

Об этом Хегсет сказал во время сенатских слушаний, посвященных введению войск в Лос-Анджелес и оборонному бюджету.

Реклама
Читайте также:

Глава Минобороны США назвал РФ агрессором — детали

Во время сенатских слушаний глава Министерства обороны США Пит Хегсет ответил на вопросы сенаторов относительно полномасштабной войны в Украине. Одним из первых выступил сенатор Митч Макконнелл, который поинтересовался, кто является агрессором, а кто — жертвой в этой войне.

Министр обороны США признал, что агрессором является Россия. Однако он не сказал прямо, считает ли Украину жертвой. Сенатор также поинтересовался, какую сторону Хегсет хочет видеть победителем в войне. На это министр ответил, что администрация Трампа стремится к "миру".

Кроме того, министр заявил, что мир касается национальных интересов США. А на вопрос сенатора Линдси Грема, остановится ли Путин только на Украине, он ответил: "Будет видно".

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп объяснил, когда введет санкции против России.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что Украина якобы спровоцировала массированный российский обстрел 6 июня.

США обстрелы война в Украине Россия Пит Гегсет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации