Глава Минобороны США Пит Хегсет назвал Россию агрессором

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет назвал Россию агрессором в полномасштабной войне против Украины. В то же время он не смог ответить относительно того, кого хочет видеть победителем в этой войне.

Об этом Хегсет сказал во время сенатских слушаний, посвященных введению войск в Лос-Анджелес и оборонному бюджету.

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Во время сенатских слушаний глава Министерства обороны США Пит Хегсет ответил на вопросы сенаторов относительно полномасштабной войны в Украине. Одним из первых выступил сенатор Митч Макконнелл, который поинтересовался, кто является агрессором, а кто — жертвой в этой войне.

Министр обороны США признал, что агрессором является Россия. Однако он не сказал прямо, считает ли Украину жертвой. Сенатор также поинтересовался, какую сторону Хегсет хочет видеть победителем в войне. На это министр ответил, что администрация Трампа стремится к "миру".

Кроме того, министр заявил, что мир касается национальных интересов США. А на вопрос сенатора Линдси Грема, остановится ли Путин только на Украине, он ответил: "Будет видно".

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп объяснил, когда введет санкции против России.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что Украина якобы спровоцировала массированный российский обстрел 6 июня.