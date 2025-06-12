Рубио поздравил РФ с Днем России и призвал к миру с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Государственный секретарь США Марко Рубио обратился к гражданам Российской Федерации по случаю Дня России, выразив от имени американского народа поздравления и поддержку. В своем заявлении он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются преданными стремлению поддерживать россиян, которые "строят будущее, полное надежды на лучшее".

Соответствующее заявление появилось на сайте Госдепартамента США.

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Рубио также заявил о готовности США к конструктивному сотрудничеству с Россией для достижения долговременного мира между РФ и Украиной. По его словам, Вашингтон надеется, что мирное урегулирование откроет путь к взаимовыгодным отношениям между двумя государствами.

Заявление Марко Рубио. Фото: скриншот

"Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить желание Соединенных Штатов Америки конструктивно сотрудничать с Российской Федерацией с целью достижения длительного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами", — отметил госсекретарь.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал, является ли Россия агрессором.

Ранее Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.