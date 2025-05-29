Рубіо говорив із Лавровим про завершення війни в Україні

Рубіо провів бесіду з Лавровим — про що говорили
Держсекретар США Марко Рубіо провів бесіду з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Телефонна розмова відбулася на тлі зростаючого невдоволення президента США Дональда Трампа главою Кремля Володимиром Путіним.
Про це повідомляє CNN.
Про що говорили Рубіо і Лавров
Згідно зі звітом Держдепу, Рубіо "повторив заклики президента США Дональда Трампа до конструктивного, сумлінного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення війни".
"(Рубіо. - Ред.) привітав обмін полоненими між Росією та Україною за схемою "1000 на 1000" минулими вихідними", — йдеться в публікації.
Зазначимо, вчора Трамп заявив, що "приблизно за два тижні" дізнається, чи серйозно Росія налаштована на спробу покласти край війні.
Нагадаємо, у середу між главою Міноборони України Рустемом Умеровим і главою російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимиром Мединським відбулася телефонна розмова. Незабаром Умеров повідомив, що передав Росії український план щодо можливого припинення вогню. Однак зазначив, що РФ затягує з передачею свого варіанту "меморандуму".
Також ми писали, що вчора Лавров запропонував у майбутній понеділок, 2 травня, провести другий раунд переговорів між країнами в Стамбулі. Він зазначив, що на цій РФ представить свій "меморандум".
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