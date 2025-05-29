Рубио говорил с Лавровым о завершении войны в Украине

Делегация США и РФ на переговорах в Саудовской Аравии. Иллюстративное фото: U.S. Embassy

Госсекретарь США Марко Рубио провел беседу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Телефонный разговор состоялся на фоне растущего недовольства президента США Дональда Трампа главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN.

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Согласно отчету Госдепа, Рубио "повторил призывы президента США Дональда Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению войны".

"(Рубио. — Ред.) приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной по схеме "1000 на 1000" в минувшие выходные", — говорится в публикации.

Отметим, вчера Трамп заявил, что "примерно через две недели" узнает, серьезно ли Россия настроена на попытку положить конец войне.

Напомним, в среду между главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и главой российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским состоялся телефонный разговор. Вскоре Умеров сообщил, что передал России украинский план по возможному прекращению огня. Однако отметил, что РФ затягивает с передачей своего вариант "меморандума".

Также мы писали, что вчера Лавров предложил в предстоящий понедельник, 2 мая, провести второй раунд переговоров между странами в Стамбуле. Он отметил, что на этой РФ представит свой "меморандум".