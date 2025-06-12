Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Келлог сравнил Зеленского с Линкольном — что это значит arrow

Келлог сравнил Зеленского с Линкольном — что это значит

12 июня 2025 20:25
Евгения Брюховецкая - редактор
Ведет войну за выживание - Кэллог высказался о Зеленском
Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог охарактеризовал Президента Украины Владимира Зеленского. Он сравнил украинского лидера с Авраамом Линкольном

Об этом Келлог заявил во время форума в Брюсселе.

Реклама
Читайте также:

Кэллог высказался относительно Зеленского

По мнению Келлога, необходимо смотреть на войну в Украине в более широком контексте и уточнил, что для того, чтобы быть эффективным лидером нужно изучать историю и ее влияние на современные события в мире.

"Я твердо верю в важность изучения истории. Часто высокопоставленные лидеры не осознают масштабные события, пока они не появятся на пороге", — сказал он.

Он вспомнил Гражданскую войну в США, в результате которой погибло более 750 тысяч граждан страны. Келлог уточнил, что по словам историков, тогдашний американский лидер Авраам Линкольн не был готов к этому и его никто не предупредил о последствиях.

Спецпредставитель сравнил Зеленского с Линкольном того времени, поскольку Украина так же не была готова к такому "масштабному катаклизму" как война.

"Со времен Авраама Линкольна в США не было президента, который бы делал то, что делает президент Зеленский. Он ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле и это то, что делал Авраам Линкольн", — добавил Келлог.

Напомним, в США готовится законопроект Грэма-Блюменталя, который предусматривает "разрушительные санкции" против России, однако главное решение — за президентом Дональдом Трампом.

А экс-посол в США Валерий Чалый в интервью Новини.LIVE рассказал, почему Америка может не достичь "стратегических целей" без Украины.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине Кит Келлог
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации