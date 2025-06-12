Ведет войну за выживание - Кэллог высказался о Зеленском

Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: Reuters

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог охарактеризовал Президента Украины Владимира Зеленского. Он сравнил украинского лидера с Авраамом Линкольном

Об этом Келлог заявил во время форума в Брюсселе.

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По мнению Келлога, необходимо смотреть на войну в Украине в более широком контексте и уточнил, что для того, чтобы быть эффективным лидером нужно изучать историю и ее влияние на современные события в мире.

"Я твердо верю в важность изучения истории. Часто высокопоставленные лидеры не осознают масштабные события, пока они не появятся на пороге", — сказал он.

Он вспомнил Гражданскую войну в США, в результате которой погибло более 750 тысяч граждан страны. Келлог уточнил, что по словам историков, тогдашний американский лидер Авраам Линкольн не был готов к этому и его никто не предупредил о последствиях.

Спецпредставитель сравнил Зеленского с Линкольном того времени, поскольку Украина так же не была готова к такому "масштабному катаклизму" как война.

"Со времен Авраама Линкольна в США не было президента, который бы делал то, что делает президент Зеленский. Он ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле и это то, что делал Авраам Линкольн", — добавил Келлог.

Напомним, в США готовится законопроект Грэма-Блюменталя, который предусматривает "разрушительные санкции" против России, однако главное решение — за президентом Дональдом Трампом.

А экс-посол в США Валерий Чалый в интервью Новини.LIVE рассказал, почему Америка может не достичь "стратегических целей" без Украины.