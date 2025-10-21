Зустріч Лаврова і Рубіо відбудеться 30 жовтня

Марко Рубіо та Сергій Лавров під час зустрічі. Фото: росЗМІ

Держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Будапешті 30 жовтня. Це підготовча зустріч перед самітом Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Financial Times.

Зустріч Рубіо і Лаврова

Німецький чиновник на умовах анонімності розповів, що Марко Рубіо та Сергій Лавров мають узгодити потенційну зустріч Дональда Трампа та Путіна. За словами чиновника, в ЄС очікують, що угорський прем'єр викладе свої плани щодо саміту, які можуть включати можливу зустріч європейських лідерів із президентом США.

Аналітики вважають, що саміт Трамп-Путін у Будапешті стане великою перемогою для Орбана та додасть йому політичних очок перед парламентськими виборами, які пройдуть весною 2026 року. Однак це зашкодить єдності ЄС, оскільки запрошення Путіна — "саме те, чого європейці прагнули уникнути з самого початку".

Нагадаємо, раніше Reuters, посилаючись на анонімні джерела повідомляв, що зустріч Лаврова і Путіна запланована на 23 жовтня.

Водночас CNN писав, що зустрічі Лаврова і Рубіо не буде. Вони перенесли зустріч на невідомий термін.