Лавров і Рубіо можуть зустрітися 23 жовтня — деталі

Державний секретар США Марко Рубіо вже незабаром може зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Зустріч запланована на 23 жовтня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела.

Зустріч Рубіо та Лаврова

За даними видання, Марко Рубіо та Сергій Лавров проведуть переговори найближчими днями для підготовки до зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа. Переговори представників США і РФ відбудуться вже 23 жовтня.

Водночас російські ЗМІ повідомляли, що 20 жовтня Лавров та Рубіо провели телефонну розмову.

"Сторони обговорили можливі конкретні кроки на користь реалізації розуміння, досягнутих під час переговорів Путіна і Трампа", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Дональд Трамп та Володимир Путін домовилися зустрітися в Угорщині найближчим часом.

Угорська сторона обіцяє забезпечити в'їзд Путіна на саміт з Трампом і запевняє, що очільник Кремля спокійно повернеться додому.