Лавров и Рубио могут встретиться 23 октября — детали

Встреча Марко Рубио с Сергеем Лавровым. Фото: Stefan Jeremiah/Pool via REUTERS

Государственный секретарь США Марко Рубио уже вскоре может встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча запланирована на 23 октября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Реклама

Читайте также:

Встреча Рубио и Лаврова

По данным издания, Марко Рубио и Сергей Лавров проведут переговоры в ближайшие дни для подготовки к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры представителей США и РФ состоятся уже 23 октября.

В то же время российские СМИ сообщали, что 20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор.

"Стороны обсудили возможные конкретные шаги в пользу реализации понимания, достигнутых во время переговоров Путина и Трампа", — говорится в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин договорились встретиться в Венгрии в ближайшее время.

Венгерская сторона обещает обеспечить въезд Путина на саммит с Трампом и уверяет, что глава Кремля спокойно вернется домой.