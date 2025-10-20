Видео
Главная Новости дня Когда Рубио встретится с Лавровым — известна дата

Когда Рубио встретится с Лавровым — известна дата

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 19:02
обновлено: 19:26
Лавров и Рубио могут встретиться 23 октября — детали
Встреча Марко Рубио с Сергеем Лавровым. Фото: Stefan Jeremiah/Pool via REUTERS

Государственный секретарь США Марко Рубио уже вскоре может встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча запланирована на 23 октября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Читайте также:

Встреча Рубио и Лаврова

По данным издания, Марко Рубио и Сергей Лавров проведут переговоры в ближайшие дни для подготовки к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры представителей США и РФ состоятся уже 23 октября.

В то же время российские СМИ сообщали, что 20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор.

"Стороны обсудили возможные конкретные шаги в пользу реализации понимания, достигнутых во время переговоров Путина и Трампа", — говорится в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин договорились встретиться в Венгрии в ближайшее время.

Венгерская сторона обещает обеспечить въезд Путина на саммит с Трампом и уверяет, что глава Кремля спокойно вернется домой.

переговоры Сергей Лавров война в Украине встреча Марко Рубио
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
