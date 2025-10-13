Дональд Трамп похвалил Марко Рубио — станет выдающимся госсекретарем

Станет самым выдающимся госсекретарем США — Трамп о Рубио
Президент США Дональд Трамп заявил, что Марко Рубио станет самым выдающимся госсекретарем в истории Америки. Таким образом он выразил благодарность своей команде в вопросе урегулирования конфликта в Секторе Газа.
Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления в израильском Кнессете 13 октября.
Заявление Трампа о Рубио
Дональд Трамп во время выступления в израильском Кнессете выразил похвалу своей команде, которая добилась завершения войны в Секторе Газа. Среди прочих он упомянул госсекретаря Марко Рубио.
"Я предвижу, что Марко войдет в историю как самый выдающийся госсекретарь США. Я в это верю. Действительно верю. Мы с ним, знаете, сильно поспорили. Помните, он был жестким? Он был непростым. Кто бы мог подумать, что так произойдет, Марко", — сказал президент США.
Напомним, во время своего визита в Израиль 13 октября Дональд Трамп заявил, что война в Газе официально закончена. Сегодня он посетит саммит в Египте по урегулированию конфликта.
Также ХАМАС освободил последних 13 израильских заложников, передав лиц Красному Кресту. Кроме того, остаются еще тела 28 погибших пленных, часть которых планируют передать Израилю сегодня.
Читайте Новини.LIVE!