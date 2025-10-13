Дональд Трамп похвалил Марко Рубио — станет выдающимся госсекретарем

Марко Рубио и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что Марко Рубио станет самым выдающимся госсекретарем в истории Америки. Таким образом он выразил благодарность своей команде в вопросе урегулирования конфликта в Секторе Газа.

Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления в израильском Кнессете 13 октября.

Заявление Трампа о Рубио

Дональд Трамп во время выступления в израильском Кнессете выразил похвалу своей команде, которая добилась завершения войны в Секторе Газа. Среди прочих он упомянул госсекретаря Марко Рубио.

"Я предвижу, что Марко войдет в историю как самый выдающийся госсекретарь США. Я в это верю. Действительно верю. Мы с ним, знаете, сильно поспорили. Помните, он был жестким? Он был непростым. Кто бы мог подумать, что так произойдет, Марко", — сказал президент США.

Напомним, во время своего визита в Израиль 13 октября Дональд Трамп заявил, что война в Газе официально закончена. Сегодня он посетит саммит в Египте по урегулированию конфликта.

Также ХАМАС освободил последних 13 израильских заложников, передав лиц Красному Кресту. Кроме того, остаются еще тела 28 погибших пленных, часть которых планируют передать Израилю сегодня.