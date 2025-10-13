Дональд Трамп похвалив Марко Рубіо — стане видатним держсекретарем

Марко Рубіо та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що Марко Рубіо стане найвидатнішим держсекретарем в історії Америки. Таким чином він висловив вдячність своїй команді у питанні врегулювання конфлікту у Секторі Гази.

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу в ізраїльському Кнесеті 13 жовтня.

Заява Трампа про Рубіо

Дональд Трамп під час виступу в ізраїльському Кнесеті висловив похвалу своїй команді, яка домоглася завершення війни в Секторі Гази. Серед інших він згадав держсекретаря Марко Рубіо.

"Я передбачаю, що Марко увійде в історію як найвидатніший держсекретар США. Я в це вірю. Справді вірю. Ми з ним, знаєте, добряче посперечалися. Пам'ятаєте, він був жорстким? Він був непростим. Хто б міг подумати, що так станеться, Марко", — сказав президент США.

Нагадаємо, під час свого візиту в Ізраїль 13 жовтня Дональд Трамп заявив, що війна в Газі офіційно закінчена. Сьогодні він відвідає саміт в Єгипті щодо врегулювання конфлікту.

Також ХАМАС звільнив останніх 13 ізраїльських заручників, передавши осіб Червоному Хресту. Крім того, залишаються ще тіла 28 загиблих полонених, частину яких планують передати Ізраїлю сьогодні.