Україна
Головна Новини дня Стане найвидатнішим держсекретарем США — Трамп про Рубіо

Стане найвидатнішим держсекретарем США — Трамп про Рубіо

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 16:26
Дональд Трамп похвалив Марко Рубіо — стане видатним держсекретарем
Марко Рубіо та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що Марко Рубіо стане найвидатнішим держсекретарем в історії Америки. Таким чином він висловив вдячність своїй команді у питанні врегулювання конфлікту у Секторі Гази

Про це Дональд Трамп заявив  під час виступу в ізраїльському Кнесеті 13 жовтня. 

Читайте також:

Заява Трампа про Рубіо

Дональд Трамп під час виступу в ізраїльському Кнесеті висловив похвалу своїй команді, яка домоглася завершення війни в Секторі Гази. Серед інших він згадав держсекретаря Марко Рубіо.

"Я передбачаю, що Марко увійде в історію як найвидатніший держсекретар США. Я в це вірю. Справді вірю. Ми з ним, знаєте, добряче посперечалися. Пам'ятаєте, він був жорстким? Він був непростим. Хто б міг подумати, що так станеться, Марко", — сказав президент США.

Нагадаємо, під час свого візиту в Ізраїль 13 жовтня Дональд Трамп заявив, що війна в Газі офіційно закінчена. Сьогодні він відвідає саміт в Єгипті щодо врегулювання конфлікту. 

Також ХАМАС звільнив останніх 13 ізраїльських заручників, передавши осіб Червоному Хресту. Крім того, залишаються ще тіла 28 загиблих полонених, частину яких планують передати Ізраїлю сьогодні.

США Сектор Гази Дональд Трамп війна Марко Рубіо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
