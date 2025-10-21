Видео
Главная Новости дня Стало известно, когда Рубио и Лавров встретятся в Будапеште

Стало известно, когда Рубио и Лавров встретятся в Будапеште

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 15:55
обновлено: 16:04
Встреча Лаврова и Рубио состоится 30 октября
Марко Рубио и Сергей Лавров во время встречи. Фото: росСМИ

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Будапеште 30 октября. Это подготовительная встреча перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает The Financial Times.

Встреча Рубио и Лаврова

Немецкий чиновник на условиях анонимности рассказал, что Марко Рубио и Сергей Лавров должны согласовать потенциальную встречу Дональда Трампа и Путина. По словам чиновника, в ЕС ожидают, что венгерский премьер изложит свои планы относительно саммита, которые могут включать возможную встречу европейских лидеров с президентом США.

Аналитики считают, что саммит Трамп-Путин в Будапеште станет большой победой для Орбана и добавит ему политических очков перед парламентскими выборами, которые пройдут весной 2026 года. Однако это повредит единству ЕС, поскольку приглашение Путина — "именно то, чего европейцы стремились избежать с самого начала".

Напомним, ранее Reuters, ссылаясь на анонимные источники сообщал, что встреча Лаврова и Путина запланирована на 23 октября.

В то же время CNN писал, что встречи Лаврова и Рубио не будет. Они перенесли встречу на неизвестный срок.

США переговоры Сергей Лавров война в Украине Россия Марко Рубио
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
