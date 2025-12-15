Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стало відомо, хто влаштував стрілянину у Сіднеї

Стало відомо, хто влаштував стрілянину у Сіднеї

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 07:49
Сідней — хто влаштував стрілянину в Австралії
Поліція на місці стрілянини у Сіднеї. Фото: REUTERS/Flavio Brancaleone

Стрілянину на пляжі в Сіднеї 14 грудня влаштували батько й син. Внаслідок інциденту загинуло 15 людей.

Про це пише Reuters. 

Реклама
Читайте також:

Стрілянина в Сіднеї 14 грудня

Зазначається, що двоє нападників, які влаштували стрілянину на святкуванні Хануки на пляжі Бонді в Сіднеї, буди батьком й сином. В Австралії розпочали жалобу за загиблими і заявили, що це найгірше насильство із застосуванням зброї за останні 30 років. 

Відомо, що 50-річний стрілець був убитий на місці, а його 24-річний син наразі перебуває в лікарні у критичному стані. Влада країни схарактеризувала стрілянину як цілеспрямований антисемітський напад. 

Стрілянина в Сіднеї 14 грудня
Поліція на місці стрілянини в Сіднеї. Фото: REUTERS/Hollie Adams
Стрілянина в Сіднеї
Наслідки стрілянини у Сіднеї. Фото: REUTERS/Hollie Adams
null
Люди кладуть квіти на місці стрілянини в Сіднеї. Фото: REUTERS/Hollie Adams

У поліції кажуть, що наразі в лікарні перебувають 40 людей. Лікарі описують їхній стан як важкий, але стабільний. Також відомо, що жертвам було від 10 до 87 років. 

Крім того, очевидці також розповіли деталі інциденту на пляжі. За їхніми словами, стрілянина тривала близько 10 хвилин і спричинила сильну паніку.  Сотні людей розбігалися по прилеглих вулицях. Загалом на святкуванні Хануки вчора перебували близько 1000 людей. 

Нагадаємо, 14 грудня у Сіднеї сталася стрілянина під час святкування Хануки. Наразі незрозуміло, що було причиною цього інциденту.

Незадовго Трамп відреагував на стрілянину. Він назвав це жахливим нападом.

Також відомо, що під час теракту в Сіднеї загинув емігрант з України. Він намагався захистити свою дружину.

теракт стрілянина Австралія жертви загиблі Ханука
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації