Сідней — хто влаштував стрілянину в Австралії

Поліція на місці стрілянини у Сіднеї. Фото: REUTERS/Flavio Brancaleone

Стрілянину на пляжі в Сіднеї 14 грудня влаштували батько й син. Внаслідок інциденту загинуло 15 людей.

Про це пише Reuters.

Стрілянина в Сіднеї 14 грудня

Зазначається, що двоє нападників, які влаштували стрілянину на святкуванні Хануки на пляжі Бонді в Сіднеї, буди батьком й сином. В Австралії розпочали жалобу за загиблими і заявили, що це найгірше насильство із застосуванням зброї за останні 30 років.

Відомо, що 50-річний стрілець був убитий на місці, а його 24-річний син наразі перебуває в лікарні у критичному стані. Влада країни схарактеризувала стрілянину як цілеспрямований антисемітський напад.

Поліція на місці стрілянини в Сіднеї. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Наслідки стрілянини у Сіднеї. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Люди кладуть квіти на місці стрілянини в Сіднеї. Фото: REUTERS/Hollie Adams

У поліції кажуть, що наразі в лікарні перебувають 40 людей. Лікарі описують їхній стан як важкий, але стабільний. Також відомо, що жертвам було від 10 до 87 років.

Крім того, очевидці також розповіли деталі інциденту на пляжі. За їхніми словами, стрілянина тривала близько 10 хвилин і спричинила сильну паніку. Сотні людей розбігалися по прилеглих вулицях. Загалом на святкуванні Хануки вчора перебували близько 1000 людей.

Нагадаємо, 14 грудня у Сіднеї сталася стрілянина під час святкування Хануки. Наразі незрозуміло, що було причиною цього інциденту.

Незадовго Трамп відреагував на стрілянину. Він назвав це жахливим нападом.

Також відомо, що під час теракту в Сіднеї загинув емігрант з України. Він намагався захистити свою дружину.