Стрілянина на пляжі Бонді в Сіднеї 14 грудня — скільки людей загинули

Поліцейські в Сіднеї. Фото: REUTERS/Izhar Khan

На пляжі Бонді, в Сіднеї, сталася стрілянина у неділю, 14 грудня. Вона була спрямована проти єврейської громади.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на місцевих чиновників.

Стрілянина в Сіднеї 14 грудня

За інформацією чиновників, внаслідок теракту загинули щонайменше 11 людей. Крім того, 29 осіб отримали поранення. Один з нападників мертвий.

"Сьогодні я оголосив це терористичним актом. Я також надав спеціальні повноваження згідно з розділами п’ятим і шостим, щоб гарантувати: у разі виявлення третього злочинця, що нині розслідується, ми зможемо запобігти будь-якій подальшій злочинній діяльності", — заявив комісар поліції Нового Південного Уельсу Мал Леньйон.

Премʼєр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс наголосив, що напад був спрямований проти єврейської громади Сіднея.

"У перший день Хануки те, що мало бути ніччю миру та радості, яку святкували в цій громаді з родинами та прихильниками, було зруйноване цим жахливим злим нападом", — сказав він.

За попередньою інформацією, один зі стрілків Навід Акрам використовував спортивну гвинтівку Ruger з коліматорним прицілом. Експерт каже, що ще один нападник, ймовірно стріляв з напівавтоматичної рушниці з коліматорним прицілом.

Реакція США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати рішуче засуджують терористичний акт в Австралії, спрямований проти єврейського свята.

"Антисемітизму немає місця в цьому світі. Наші молитви з жертвами цього жахливого нападу, єврейською громадою та народом Австралії", — додав він.

Допис Рубіо. Фото: скриншот

Що каже прем'єр-міністр Австралії

Ентоні Албаніз заявив, що акт зловісного антисемітизму та тероризму вдарив у саме серце країни.

"Зло, яке сьогодні було розв’язане на пляжі Бонді, перевершує будь-який можливий кошмар", — наголосив він.

Нагадаємо, 14 грудня в Сіднеї сталася стрілянина під час святкування Хануки. У мережі показали відео.

Також сьогодні на території Браунського університету США невідомий відкрив стрілянину. Внаслідок інциденту є загиблі і поранені.