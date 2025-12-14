Відео
Головна Новини дня У США трапилась стрілянина в університеті — є загиблі та поранені

У США трапилась стрілянина в університеті — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 08:21
Стрілянина у Браунському університеті США — є поранені та загиблі
Правоохоронці на місці стрілянини у США. Фото: REUTERS/Taylor Coester

На території Браунського університету США 14 грудня невідомий влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще дев'ятеро осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

Стрілянина у Браунському університеті США

У поліції розповіли, що інцидент трапився 14 грудня в інженерному корпусі університету Barus & Holley в Провіденсі, штат Род-Айленд. Близько 16:22 за місцевим часом невідомий відкрив вогонь. Студентів та викладачів закликали прямувати в укриття, замикати двері, вимикати телефони та дотримуватися правил "RUN, HIDE, FIGHT" до завершення перевірки.

Зазначається, що наразі підозрюваного ще не затримали. Однак відомо, що стрілець одягнений у чорне. За даними заступника начальника поліції Провіденса Тімоті О'Хара, на записах з камер спостереження видно, як злочинець відходить від будівлі, але його обличчя не було видно. Деякі свідки повідомили, що чоловік, якому може бути близько 30 років, міг бути в камуфляжній масці. Він вбив двох людей та міг поранити ще дев'ятеро осіб поранив, які перебувають у критичному, але стабільному стані. Однак точна кількість постраждалих наразі невідома. 

Стрілянина в США 14 грудня
Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: REUTERS/Taylor Coester
Стрілянина у Браунському університеті США
Стрілянина в Браунському університеті США. Фото: REUTERS/Taylor Coester
У Браунському університету США трапилась стрілянина
Поліція у Браунському університеті. Фото: REUTERS/Taylor Coester

Водночас мер Провіденса повідомив, що слідчі поки не знають, як стрілець потрапив до аудиторії на першому поверсі. Зовнішні двері будівлі були незамкнені, але до кімнат, що використовувалися для проведення випускних іспитів, потрібен був доступ за пропуском.

Наразі в районі кампусу оголошено режим "shelter in place". Правоохоронці продовжують перевірку будівель та розслідування. Крім того, на місці працюють служби екстреної допомоги, а також поліція Провіденса, яка оцінює стан постраждалих і забезпечує безпеку в районі кампусу. 

Зазначається, що в Браунському університеті навчається близько 11 тисяч студентів і день, коли трапилася стрілянина, збігався з другим днем випускових іспитів. Це додатково ускладнило ситуацію на території навчального закладу. 

Нагадаємо, 30 листопада стрілянина трапилася на дитячому святі у Каліфорнії. Тоді загинули четверо людей, а ще щонайменше 14 були поранені. 

А 26 листопада біля Білого дому нападник застрелив двох нацгвардійців. Підозрюваного поранили та затримали. 

США стрілянина поліція Університет жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
