Головна Новини дня Масова стрілянина на дитячому святі в Каліфорнії — є жертви

Масова стрілянина на дитячому святі в Каліфорнії — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 08:40
Стрілянина на дитячому святі в Каліфорнії — четверо загиблих і 14 поранених
Правоохоронці США. Фото ілюстративне: Reuters

Масова стрілянина під час дитячого дня народження у Каліфорнії забрала життя чотирьох людей та залишила щонайменше 14 поранених, серед яких є діти й дорослі. Інцидент стався у торгівельному центрі міста Стоктон та вже отримав попередню оцінку правоохоронців як можливий цілеспрямований напад.

Про це повідомили ABC7 Los Angeles.

Читайте також:

Стрілянина у Каліфорнії

Увечері близько 18:00 офіс шерифа округу Сан-Хоакін отримав повідомлення про стрілянину в одному з торговельних центрів Стоктона, де на той момент проходило дитяче свято. На місце інциденту прибули правоохоронці та медики, які підтвердили загибель чотирьох людей і численні поранення серед учасників події. За словами місцевої влади, серед постраждалих є як діти, так і дорослі.

Масова стрілянина на дитячому святі в Каліфорнії — є жертви - фото 1
Допис Управління з надзвичайних ситуацій у X. Фото: скриншот

"Управління з надзвичайних ситуацій губернатора стежить за розвитком ситуації та координує свої дії з місцевими правоохоронними органами", — заявив віце-мер міста Стоктона Джейсон Лі.

Попередні дані свідчать, що напад міг бути спланованим, однак мотиви ще з’ясовують детективи, які продовжують роботу на місці трагедії. Місцева влада зазначила, що частину поранених ушпиталили. 

Нагадаємо, що після стрілянини у Вашингтоні, де двоє нацгвардійців дістали поранення, Президент США Дональд Трамп заявив про загрозу для США — нелегальну міграцію з Афганістану.

Раніше ми також інформували, що президент Дональд Трамп підтвердив смерть 20-річної військовослужбовиці Національної гвардії США, яка була поранена під час стрілянини неподалік Білого дому.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
