Стрілянина на дитячому святі в Каліфорнії — четверо загиблих і 14 поранених

Масова стрілянина під час дитячого дня народження у Каліфорнії забрала життя чотирьох людей та залишила щонайменше 14 поранених, серед яких є діти й дорослі. Інцидент стався у торгівельному центрі міста Стоктон та вже отримав попередню оцінку правоохоронців як можливий цілеспрямований напад.

Стрілянина у Каліфорнії

Увечері близько 18:00 офіс шерифа округу Сан-Хоакін отримав повідомлення про стрілянину в одному з торговельних центрів Стоктона, де на той момент проходило дитяче свято. На місце інциденту прибули правоохоронці та медики, які підтвердили загибель чотирьох людей і численні поранення серед учасників події. За словами місцевої влади, серед постраждалих є як діти, так і дорослі.

"Управління з надзвичайних ситуацій губернатора стежить за розвитком ситуації та координує свої дії з місцевими правоохоронними органами", — заявив віце-мер міста Стоктона Джейсон Лі.

Попередні дані свідчать, що напад міг бути спланованим, однак мотиви ще з’ясовують детективи, які продовжують роботу на місці трагедії. Місцева влада зазначила, що частину поранених ушпиталили.

