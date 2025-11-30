Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Массовая стрельба на детском празднике в Калифорнии — есть жертвы

Массовая стрельба на детском празднике в Калифорнии — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 08:40
Стрельба на детском празднике в Калифорнии - четверо погибших и 14 раненых
Правоохранители США. Фото иллюстративное: Reuters

Массовая стрельба во время детского дня рождения в Калифорнии унесла жизни четырех человек и оставила по меньшей мере 14 раненых, среди которых есть дети и взрослые. Инцидент произошел в торговом центре города Стоктон и уже получил предварительную оценку правоохранителей как возможное целенаправленное нападение.

Об этом сообщили ABC7 Los Angeles.

Реклама
Читайте также:

Стрельба в Калифорнии

Вечером около 18:00 офис шерифа округа Сан-Хоакин получил сообщение о стрельбе в одном из торговых центров Стоктона, где на тот момент проходил детский праздник. На место инцидента прибыли правоохранители и медики, которые подтвердили гибель четырех человек и многочисленные ранения среди участников происшествия. По словам местных властей, среди пострадавших есть как дети, так и взрослые.

Масова стрілянина на дитячому святі в Каліфорнії — є жертви - фото 1
Сообщение Управление по чрезвычайным ситуациям в X. Фото: скриншот

"Управление по чрезвычайным ситуациям губернатора следит за развитием ситуации и координирует свои действия с местными правоохранительными органами", — заявил вице-мэр города Стоктона Джейсон Ли.

Предварительные данные свидетельствуют, что нападение могло быть спланированным, однако мотивы еще выясняют детективы, которые продолжают работу на месте трагедии. Местные власти отметили, что часть раненых госпитализировали.

Напомним, что после стрельбы в Вашингтоне, где двое нацгвардейцев получили ранения, Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе для США — нелегальной миграции из Афганистана.

Ранее мы также информировали, что президент Дональд Трамп подтвердил смерть 20-летней военнослужащей Национальной гвардии США, которая была ранена во время стрельбы недалеко от Белого дома.

США стрельба полиция преступление Калифорния
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации