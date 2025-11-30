Стрельба на детском празднике в Калифорнии - четверо погибших и 14 раненых

Правоохранители США. Фото иллюстративное: Reuters

Массовая стрельба во время детского дня рождения в Калифорнии унесла жизни четырех человек и оставила по меньшей мере 14 раненых, среди которых есть дети и взрослые. Инцидент произошел в торговом центре города Стоктон и уже получил предварительную оценку правоохранителей как возможное целенаправленное нападение.

Об этом сообщили ABC7 Los Angeles.

Стрельба в Калифорнии

Вечером около 18:00 офис шерифа округа Сан-Хоакин получил сообщение о стрельбе в одном из торговых центров Стоктона, где на тот момент проходил детский праздник. На место инцидента прибыли правоохранители и медики, которые подтвердили гибель четырех человек и многочисленные ранения среди участников происшествия. По словам местных властей, среди пострадавших есть как дети, так и взрослые.

Сообщение Управление по чрезвычайным ситуациям в X. Фото: скриншот

"Управление по чрезвычайным ситуациям губернатора следит за развитием ситуации и координирует свои действия с местными правоохранительными органами", — заявил вице-мэр города Стоктона Джейсон Ли.

Предварительные данные свидетельствуют, что нападение могло быть спланированным, однако мотивы еще выясняют детективы, которые продолжают работу на месте трагедии. Местные власти отметили, что часть раненых госпитализировали.

