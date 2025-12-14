Видео
Главная Новости дня В США произошла стрельба в университете — есть погибшие и раненые

В США произошла стрельба в университете — есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 08:21
Стрельба в Браунском университете США — есть раненые и погибшие
Правоохранители на месте стрельбы в США. Фото: REUTERS/Taylor Coester

На территории Браунского университета США 14 декабря неизвестный устроил стрельбу. В результате инцидента погибли два человека, еще девять человек получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также:

Стрельба в Браунском университете США

В полиции рассказали, что инцидент произошел 14 декабря в инженерном корпусе университета Barus & Holley в Провиденсе, штат Род-Айленд. Около 16:22 по местному времени неизвестный открыл огонь. Студентов и преподавателей призвали направляться в укрытие, запирать двери, выключать телефоны и соблюдать правила "RUN, HIDE, FIGHT" до завершения проверки.

Отмечается, что пока подозреваемого еще не задержали. Однако известно, что стрелок одет в черное. По данным заместителя начальника полиции Провиденса Тимоти О'Хара, на записях с камер наблюдения видно, как преступник отходит от здания, но его лица не было видно. Некоторые свидетели сообщили, что мужчина, которому может быть около 30 лет, мог быть в камуфляжной маске. Он убил двух человек и мог ранить еще девять человек, которые находятся в критическом, но стабильном состоянии. Однако точное количество пострадавших пока неизвестно.

Стрілянина в США 14 грудня
Правоохранители на месте стрельбы. Фото: REUTERS/Taylor Coester
Стрілянина у Браунському університеті США
Стрельба в Браунском университете США. Фото: REUTERS/Taylor Coester
У Браунському університету США трапилась стрілянина
Полиция в Браунском университете. Фото: REUTERS/Taylor Coester

В то же время мэр Провиденса сообщил, что следователи пока не знают, как стрелок попал в аудиторию на первом этаже. Внешние двери здания были незаперты, но в комнаты, которые использовались для проведения выпускных экзаменов, нужен был доступ по пропуску.

Сейчас в районе кампуса объявлен режим "shelter in place". Правоохранители продолжают проверку зданий и расследование. Кроме того, на месте работают службы экстренной помощи, а также полиция Провиденса, которая оценивает состояние пострадавших и обеспечивает безопасность в районе кампуса.

Отмечается, что в Браунском университете учится около 11 тысяч студентов и день, когда случилась стрельба, совпадал со вторым днем выпускных экзаменов. Это дополнительно осложнило ситуацию на территории учебного заведения.

Напомним, 30 ноября стрельба произошла на детском празднике в Калифорнии. Тогда погибли четыре человека, а еще по меньшей мере 14 были ранены.

А 26 ноября возле Белого дома нападающий застрелил двух нацгвардейцев. Подозреваемого ранили и задержали.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
