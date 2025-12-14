Стрельба на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря — сколько человек погибли

Полицейские в Сиднее. Фото: REUTERS/Izhar Khan

На пляже Бонди, в Сиднее, произошла стрельба в воскресенье, 14 декабря. Она была направлена против еврейской общины.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местных чиновников.

Стрельба в Сиднее 14 декабря

По информации чиновников, в результате теракта погибли по меньшей мере 11 человек. Кроме того, 29 человек получили ранения. Один из нападавших мертв.

"Сегодня я объявил это террористическим актом. Я также предоставил специальные полномочия в соответствии с разделами пятым и шестым, чтобы гарантировать: в случае выявления третьего преступника, который сейчас расследуется, мы сможем предотвратить любую дальнейшую преступную деятельность", — заявил комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Леньон.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс подчеркнул, что нападение было направлено против еврейской общины Сиднея.

"В первый день Хануки то, что должно было быть ночью мира и радости, которую праздновали в этой общине с семьями и сторонниками, было разрушено этим ужасным злым нападением", — сказал он.

По предварительной информации, один из стрелков Навид Акрам использовал спортивную винтовку Ruger с коллиматорным прицелом. Эксперт говорит, что еще один нападавший, вероятно стрелял из полуавтоматического ружья с коллиматорным прицелом.

Реакция США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты решительно осуждают террористический акт в Австралии, направленный против еврейского праздника.

"Антисемитизму нет места в этом мире. Наши молитвы с жертвами этого ужасного нападения, еврейской общиной и народом Австралии", — добавил он.

Пост Рубио. Фото: скриншот

Что говорит премьер-министр Австралии

Энтони Албаниз заявил, что акт зловещего антисемитизма и терроризма ударил в самое сердце страны.

"Зло, которое сегодня было развязано на пляже Бонди, превосходит любой возможный кошмар", — подчеркнул он.

Напомним, 14 декабря в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. В сети показали видео.

Также сегодня на территории Браунского университета США неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента есть погибшие и раненые.