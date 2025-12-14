Видео
Главная Новости дня В Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки — детали

В Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки — детали

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 11:25
Стрельба в Сиднее 14 декабря — есть раненые
Помощь раненому после стрельбы в Сиднее. Фото: АР

В австралийском городе Сидней 14 декабря произошла стрельба во время празднования Хануки. Предварительно известно по меньшей мере о 13 пострадавших.

Об этом сообщает Times of Israel и Sky News.

Читайте также:

Стрельба в Сиднее 14 декабря

Известно, что стрельба произошла 14 декабря на пляже Бонди в Сиднее. По предварительной информации, около десяти человек погибли, а еще 60 были ранены.

Внимание! Видео ниже содержит чувствительный контент 18+

Полиция штата Новый Южный Уэльс заявила о двух задержанных. Операция продолжается, правоохранители призывают граждан избегать района происшествия.

В то же время вероятно, что одного из стрелков обезвредил случайный прохожий. В соцсетях распространяется видео, где мужчина подкрадывается сбоку к одному из предполагаемых стрелков на пляже Бонди в Сиднее и обезоруживает его. Однако официального подтверждения этого видео пока нет.

Пока непонятно, что было причиной этого инцидента, но сегодня в этом районе было мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука.

"Полиция и службы экстренной помощи работают на местах, чтобы спасать жизни. Мои мысли с каждым пострадавшим человеком... Я только что разговаривал с комиссаром AFP и премьер-министром Нового Южного Уэльса. Мы сотрудничаем с полицией и предоставим дополнительную информацию, когда будет подтверждено больше информации", — сообщил премьер Австралии Энтони Албанез.

Напомним, 14 декабря стрельба также произошла на территории Браунского университета США. В результате этого есть погибшие и раненые.

Кроме того, 30 ноября массовая стрельба произошла на детском дне рождении в Калифорнии. Четыре человека погибли, а еще 14 получили ранения, среди которых есть дети и взрослые.

теракт стрельба Австралия празднование Ханука
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
