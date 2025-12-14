Стрілянина у Сіднеї 14 грудня — є поранені

Допомога пораненому після стрілянини у Сіднеї. Фото: АР

В австралійському місті Сідней 14 грудня трапилася стрілянина під час святкування Хануки. Попередньо відомо про щонайменше 13 постраждалих.

Про це повідомляє Times of Israel та Sky News.

Стрілянина у Сіднеї 14 грудня

Відомо, що стрілянина трапилася 14 грудня на пляжі Бонді у Сіднеї. За попередньою інформацією, близько десяти людей загинули, а ще 60 були поранені.

Поліція штату Новий Південний Уельс заявила про двох затриманих. Операція триває, правоохоронці закликають громадян уникати району події.

Водночас ймовірно, що одного зі стрільців знешкодив випадковий перехожий. У соцмережах шириться відео, де чоловік підкрадається збоку до одного з імовірних стрільців на пляжі Бонді в Сіднеї та обеззброює його. Однак офіційного підтвердження цього відео наразі немає.

Наразі незрозуміло, що було причиною цього інциденту, але сьогодні у цьому районі був захід, який присвячений єврейському святу Ханука.

"Поліція та служби екстреної допомоги працюють на місцях, щоб рятувати життя. Мої думки з кожною постраждалою людиною... Я щойно розмовляв з комісаром AFP та прем'єр-міністром Нового Південного Уельсу. Ми співпрацюємо з поліцією та надамо додаткову інформацію, коли буде підтверджено більше інформації", — повідомив прем'єр Австралії Ентоні Албанез.

Нагадаємо, 14 грудня стрілянина також трапилася на території Браунського університету США. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Крім того, 30 листопада масова стрілянина відбулася на дитячому дні народженні у Каліфорнії. Четверо людей загинули, а ще 14 отримали поранення, серед яких є діти й дорослі.