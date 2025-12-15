Відео
Україна
Головна Новини дня Під час теракту в Сіднеї загинув емігрант з України, — ЗМІ

Під час теракту в Сіднеї загинув емігрант з України, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 00:03
Стрілянина в Сіднеї - серед загиблих емігрант з України
Поліцейські в Сіднеї. Фото: REUTERS/Izhar Khan

У неділю, 14 грудня, на пляжі Бонді в Сіднеї (Австралія) сталася стрілянина під час святкування Хануки. Унаслідок інциденту загинули десятки людей, серед них — емігрант з України.

Про це повідомляє Dayli Mail та інші ЗМІ.

Читайте також:

Що відомо про застреленого українця в Австралії

Як пише видання, терористи застрелили літнього Алекса Клейтмана, коли він намагався захистити свою дружину Ларису.

"Я думаю, у нього вистрілили, тому що він піднявся, щоб захистити мене, і куля влучила йому в голову", — розповіла Лариса.

Під час Другої світової війни Алекс був дитиною і пережив її в евакуації в Сибіру.

Dayli Mail пише, що Алекс і Лариса жили разом понад 50 років, а до Австралії іммігрували з України вже в дорослому житті. У них двоє дітей і 11 онуків.

Щороку подружжя відвідувало ханукальне свято ХАБАДу в Сіднеї — "Ханука біля моря", що проходило в парку поруч із пляжем Бонді. Однак цього разу свято стало для них останнім.

Тим часом у поліції Сіднея повідомили, що кількість жертв теракту зросла до 16. Один із загиблих є стрільцем, який скоїв напад. Ще 40 осіб у лікарні.

Нагадаємо, що в соцмережах показали відео стрілянини, яка виникла в Сіднеї під час святкування Хануки.

Також ми писали, що 14 грудня на території Браунського університету США невідомий теж відкрив стрілянину. Унаслідок того, що сталося, є загиблі та поранені.

трагедія українці стрілянина Австралія загиблі Ханука
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
