Главная Новости дня Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины, — СМИ

Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 00:03
Стрельба в Сиднее - среди погибших эмигрант из Украины
Полицейские в Сиднее. Фото: REUTERS/Izhar Khan

В воскресенье, 14 декабря, на пляже Бонди в Сиднее (Австралия) произошла стрельба во время празднования Хануки. В результате инцидента погибли десятки людей, среди них — эмигрант из Украины. 

Об этом сообщает Dayli Mail и другие СМИ.

Читайте также:

Что известно о застреленном украинце в Австралии

Как пишет издание, террористы застрелили пожилого Алекса Клейтмана, когда он пытался защитить свою жену Ларису.

"Я думаю, в него выстрелили, потому что он поднялся, чтобы защитить меня и пуля попала ему в голову", — рассказала Лариса.

Во время Второй мировой войны Алекс был ребенком и пережил ее в эвакуации в Сибири.

Dayli Mail пишет, что Алекс и Лариса жили вместе более 50 лет, а в Австралию иммигрировали из Украины уже во взрослой жизни. У них двое детей и 11 внуков.

Ежегодно супруги посещали ханукальный праздник ХАБАДа в Сиднее — "Ханука у моря", который проходил в парке рядом с пляжем Бонди. Однако на этот раз праздник стал для них последним.

Тем временем в полиции Сиднея сообщили, что число жертв теракта возросло до 16. Один из погибших является стрелок, совершивший нападение. Еще 40 человек в больнице.

Напомним, что в соцсетях показали видео стрельбы, которая возникла в Сиднее во время празднования Хануки.

Также мы писали, что 14 декабря на территории Браунского университета США неизвестный тоже открыл стрельбу. В результате случившегося есть погибшие и раненые.

трагедия украинцы стрельба Австралия погибшие Ханука
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
