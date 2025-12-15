Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стало известно, кто устроил стрельбу в Сиднее

Стало известно, кто устроил стрельбу в Сиднее

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 07:49
Сидней — кто устроил стрельбу в Австралии
Полиция на месте стрельбы в Сиднее. Фото: REUTERS/Flavio Brancaleone

Стрельбу на пляже в Сиднее 14 декабря устроили отец и сын. В результате инцидента погибли 15 человек.

Об этом пишет Reuters.

Реклама
Читайте также:

Стрельба в Сиднее 14 декабря

Отмечается, что двое нападавших, которые устроили стрельбу на праздновании Хануки на пляже Бонди в Сиднее, были отцом и сыном. В Австралии начали траур по погибшим и заявили, что это худшее насилие с применением оружия за последние 30 лет.

Реклама

Известно, что 50-летний стрелок был убит на месте, а его 24-летний сын сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Власти страны охарактеризовали стрельбу как целенаправленное антисемитское нападение.

Стрілянина в Сіднеї 14 грудня
Полиция на месте стрельбы в Сиднее. Фото: REUTERS/Hollie Adams
Стрілянина в Сіднеї
Последствия стрельбы в Сиднее. Фото: REUTERS/Hollie Adams
null
Люди возлагают цветы на месте стрельбы в Сиднее. Фото: REUTERS/Hollie Adams

В полиции говорят, что сейчас в больнице находятся 40 человек. Врачи описывают их состояние как тяжелое, но стабильное. Также известно, что жертвам было от 10 до 87 лет.

Реклама

Кроме того, очевидцы также рассказали детали инцидента на пляже. По их словам, стрельба длилась около 10 минут и вызвала сильную панику. Сотни людей разбегались по близлежащим улицам. Всего на праздновании Хануки вчера находились около 1000 человек.

Напомним, 14 декабря в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Пока непонятно, что было причиной этого инцидента.

Реклама

Незадолго Трамп отреагировал на стрельбу. Он назвал это ужасным нападением.

Также известно, что во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины. Он пытался защитить свою жену.

Реклама

теракт стрельба Австралия жертвы погибшие Ханука
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации