Сидней — кто устроил стрельбу в Австралии

Стало известно, кто устроил стрельбу в Сиднее
Стрельбу на пляже в Сиднее 14 декабря устроили отец и сын. В результате инцидента погибли 15 человек.
Об этом пишет Reuters.
Стрельба в Сиднее 14 декабря
Отмечается, что двое нападавших, которые устроили стрельбу на праздновании Хануки на пляже Бонди в Сиднее, были отцом и сыном. В Австралии начали траур по погибшим и заявили, что это худшее насилие с применением оружия за последние 30 лет.
Известно, что 50-летний стрелок был убит на месте, а его 24-летний сын сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Власти страны охарактеризовали стрельбу как целенаправленное антисемитское нападение.
В полиции говорят, что сейчас в больнице находятся 40 человек. Врачи описывают их состояние как тяжелое, но стабильное. Также известно, что жертвам было от 10 до 87 лет.
Кроме того, очевидцы также рассказали детали инцидента на пляже. По их словам, стрельба длилась около 10 минут и вызвала сильную панику. Сотни людей разбегались по близлежащим улицам. Всего на праздновании Хануки вчера находились около 1000 человек.
Напомним, 14 декабря в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Пока непонятно, что было причиной этого инцидента.
Незадолго Трамп отреагировал на стрельбу. Он назвал это ужасным нападением.
Также известно, что во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины. Он пытался защитить свою жену.
