Главная Новости дня Трамп отреагировал на стрельбу в Сиднее против еврейской общины

Трамп отреагировал на стрельбу в Сиднее против еврейской общины

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 20:49
Трамп назвал стрельбу в Сиднее ужасным антисемитским нападением
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в Сиднее в воскресенье, 14 декабря. Он назвал это ужасным нападением.

Об этом Дональд Трамп сказал перед журналистами.

Реакция Трампа на стрельбу в Сиднее

Лидер США подчеркнул, что это было антисемитское нападение. В результате стрельбы погибли 11 человек, еще 29 получили тяжелые ранения.

"Я просто хочу выразить свое уважение всем", — добавил Трамп.

Напомним, 14 декабря в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Полиция собирает доказательства и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Стрельба была направлена против еврейской общины. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Штаты решительно осуждают террористический акт.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
