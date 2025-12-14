Трамп назвал стрельбу в Сиднее ужасным антисемитским нападением

Трамп отреагировал на стрельбу в Сиднее против еврейской общины
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в Сиднее в воскресенье, 14 декабря. Он назвал это ужасным нападением.
Об этом Дональд Трамп сказал перед журналистами.
Реакция Трампа на стрельбу в Сиднее
Лидер США подчеркнул, что это было антисемитское нападение. В результате стрельбы погибли 11 человек, еще 29 получили тяжелые ранения.
"Я просто хочу выразить свое уважение всем", — добавил Трамп.
Напомним, 14 декабря в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Полиция собирает доказательства и устанавливает все обстоятельства инцидента.
Стрельба была направлена против еврейской общины. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Штаты решительно осуждают террористический акт.
