Трамп назвав стрілянину в Сіднеї жахливим антисемітським нападом

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на стрілянину в Сіднеї у неділю, 14 грудня. Він назвав це жахливим нападом.

Про це Дональд Трамп сказав перед журналістами.

Реакція Трампа на стрілянину в Сіднеї

Лідер США наголосив, що це був антисемітський напад. Внаслідок стрілянини загинули 11 людей, ще 29 отримали важкі поранення.

"Я просто хочу висловити свою повагу всім", — додав Трамп.

Нагадаємо, 14 грудня в Сіднеї сталася стрілянина під час святкування Хануки. Поліція збирає докази та встановлює всі обставини інциденту.

Стрілянина була спрямована проти єврейської громади. Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Штати рішуче засуджують терористичний акт.