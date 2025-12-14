Відео
Головна Новини дня Трамп відреагував на стрілянину в Сіднеї проти єврейської громади

Трамп відреагував на стрілянину в Сіднеї проти єврейської громади

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 20:49
Трамп назвав стрілянину в Сіднеї жахливим антисемітським нападом
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на стрілянину в Сіднеї у неділю, 14 грудня. Він назвав це жахливим нападом.

Про це Дональд Трамп сказав перед журналістами.

Читайте також:

Реакція Трампа на стрілянину в Сіднеї 

Лідер США наголосив, що це був антисемітський напад. Внаслідок стрілянини загинули 11 людей, ще 29 отримали важкі поранення.

"Я просто хочу висловити свою повагу всім", — додав Трамп.

Нагадаємо, 14 грудня в Сіднеї сталася стрілянина під час святкування Хануки. Поліція збирає докази та встановлює всі обставини інциденту.

Стрілянина була спрямована проти єврейської громади. Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Штати рішуче засуджують терористичний акт.

США Дональд Трамп стрілянина Австралія євреї
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
