Стало відомо, яку суму збитків завдали світу природні катаклізми минулого року
У 2023 році природні катаклізми завдали неабияких збитків для світу. Йдеться про суму майже 230 мільярдів євро.
Про це повідомляє німецька компанія зі страхування ризиків Munich Re, передає ORF.
Збитки від природних катаклізмів минулого року
"Munich Re вважається найбільшою перестрахувальною компанією у світі. Бувши перестрахувальником, вона бере на себе ризики страхових компаній і публікує щорічний баланс глобальних збитків від природних катастроф. Згідно з останніми даними, опублікованими у вівторок, минулого року вони завдали загальних збитків на суму 250 мільярдів дол. (близько 228 млрд євро)", — йдеться у повідомленні.
Найбільшою природною катастрофою став землетрус у прикордонному регіоні між Сирією та Туреччиною 6 лютого. Внаслідок нього загинули 58 тисяч жителів. До того ж землетрус завдав збитків на суму близько 50 млрд доларів.
Згідно з даними Munich Re, це становить близько десятої частини загальних збитків.
Загалом минулого року близько 74 тис. людей загинули через стихійні лиха. Ця цифра є більшою, ніж будь-коли після землетрусу на Гаїті у 2010 році.
Німецька компанія зі страхування ризиків додала, що у 2023 році лише шторми завдали збитків на суму 76 млрд доларів.
Нагадаємо, на заході Японії 1 січня стався землетрус магнітудою 7,5 бала, який спричинив цунамі. Така інформація надійшла від Геологічної служби США та Японського метеорологічного агентства.
Також ми писали, що в Японії кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до 92 осіб. Місцеперебування 242 мешканців невідоме.
Додамо, у Флориді, що в Сполучених Штатах Америки, вирувало потужне торнадо увечері 7 січня. Внаслідок стихії вдалося уникнути жертв та значних збитків інфраструктури.
Читайте Новини.LIVE!