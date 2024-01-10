Стало відомо, яку суму збитків завдали світу природні катаклізми минулого року

Наслідки землетрусу в Туреччині. Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo

У 2023 році природні катаклізми завдали неабияких збитків для світу. Йдеться про суму майже 230 мільярдів євро.

Про це повідомляє німецька компанія зі страхування ризиків Munich Re, передає ORF.

Читайте також:

Збитки від природних катаклізмів минулого року

"Munich Re вважається найбільшою перестрахувальною компанією у світі. Бувши перестрахувальником, вона бере на себе ризики страхових компаній і публікує щорічний баланс глобальних збитків від природних катастроф. Згідно з останніми даними, опублікованими у вівторок, минулого року вони завдали загальних збитків на суму 250 мільярдів дол. (близько 228 млрд євро)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки землетрусу у Ваджімі. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Найбільшою природною катастрофою став землетрус у прикордонному регіоні між Сирією та Туреччиною 6 лютого. Внаслідок нього загинули 58 тисяч жителів. До того ж землетрус завдав збитків на суму близько 50 млрд доларів.

Згідно з даними Munich Re, це становить близько десятої частини загальних збитків.

Загалом минулого року близько 74 тис. людей загинули через стихійні лиха. Ця цифра є більшою, ніж будь-коли після землетрусу на Гаїті у 2010 році.

Німецька компанія зі страхування ризиків додала, що у 2023 році лише шторми завдали збитків на суму 76 млрд доларів.

Нагадаємо, на заході Японії 1 січня стався землетрус магнітудою 7,5 бала, який спричинив цунамі. Така інформація надійшла від Геологічної служби США та Японського метеорологічного агентства.

Також ми писали, що в Японії кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до 92 осіб. Місцеперебування 242 мешканців невідоме.

Додамо, у Флориді, що в Сполучених Штатах Америки, вирувало потужне торнадо увечері 7 січня. Внаслідок стихії вдалося уникнути жертв та значних збитків інфраструктури.