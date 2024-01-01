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В Японії стався потужний землетрус — оголошено загрозу цунамі

1 січня 2024 10:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Японії стався потужний землетрус — оголошено загрозу цунамі
Наслідки землетрусу в Японії. Фото: Kyodo via REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На заході Японії сьогодні, 1 січня, стався землетрус магнітудою 7,5 бала, який спричинив попередження щодо цунамі. Така інформація надійшла від Геологічної служби США та Японського метеорологічного агентства.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що землетрус, який має глибину 10 кілометрів (6 миль), стався о 16:10 за місцевим часом близько за 42 кілометри (26 миль) на північний схід від Анамідзу в префектурі Ісікава.

"Японське метеорологічне агентство оголосило попередження про цунамі в прибережних районах західної Японії", — додали у повідомленні. 

Наслідки землетрусу

Своєю чергою місцеві жителі публікують відео, на яких можна побачити наслідки землетрусу та його дію. 

Нагадаємо, раніше в регіоні Вранча, що у Румунії, 24 грудня стався землетрус силою 4,1 за шкалою Ріхтера. При цьому землетрус також відчувався на території України.

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