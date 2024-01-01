В Японії стався потужний землетрус — оголошено загрозу цунамі

Наслідки землетрусу в Японії. Фото: Kyodo via REUTERS

На заході Японії сьогодні, 1 січня, стався землетрус магнітудою 7,5 бала, який спричинив попередження щодо цунамі. Така інформація надійшла від Геологічної служби США та Японського метеорологічного агентства.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що землетрус, який має глибину 10 кілометрів (6 миль), стався о 16:10 за місцевим часом близько за 42 кілометри (26 миль) на північний схід від Анамідзу в префектурі Ісікава.

🇯🇵 7.4-magnitude earthquake hits western Japan.



Tsunami warnings have been issued.



The quake occurred at 16:10 (JST) in Noto area.



Government said they are checking for any irregularities at nuclear power plants.#Japan #earthquakes #japanese #japannews #biden pic.twitter.com/nQZPM3uuxK — Aditya Rathore (@imAdityaRathore) January 1, 2024

"Японське метеорологічне агентство оголосило попередження про цунамі в прибережних районах західної Японії", — додали у повідомленні.

Train passenger captures moment western Japan was hit by a 7.6-magnitude earthquake pic.twitter.com/1ZemLCLUtz — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Наслідки землетрусу

Своєю чергою місцеві жителі публікують відео, на яких можна побачити наслідки землетрусу та його дію.

WATCH: 7.6-magnitude earthquake hits western Japan. Reports of damage coming in pic.twitter.com/g2C1Fxetb4 — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

🚨 BREAKING: EVACUATION ORDERS | MASSIVE EARTHQUAKE HITS CENTRAL JAPAN



Immediate evacuation orders issued for the western coastal areas of Niigata, Toyama, and Ishikawa following a 7.6 magnitude earthquake in Ishikawa Prefecture.



Tsunami warnings in effect for the Japan Sea… pic.twitter.com/MRTQUtdp4I — Weather Updates PK (@WeatherWupk) January 1, 2024

Нагадаємо, раніше в регіоні Вранча, що у Румунії, 24 грудня стався землетрус силою 4,1 за шкалою Ріхтера. При цьому землетрус також відчувався на території України.