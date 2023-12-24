Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Узбережжя Тайваню сколихнув землетрус — які наслідки arrow

Узбережжя Тайваню сколихнув землетрус — які наслідки

24 грудня 2023 04:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Узбережжя Тайваню сколихнув землетрус — які наслідки
Землетрус пошкодив асфальтовану дорогу. Ілюстративне фото: ESI
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Біля східного узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Явище спричинило незначні поштовхи в місцевих сільських округах.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що відомо про землетрус у Тайвані

За даними місцевої метеологічної служби, епіцентр землетрусу розміщений в морі на глибині 16,5 км. Це сталося поруч з округом Тайдун.

"Повідомляється лише про незначні поштовхи в окрузі, переважно сільській місцевості. У столиці Тайбеї землетрус не відчувався", — йдеться в повідомленні.

У виданні додали, що Тайвань розташований біля місця стику  двох тектонічних плит, тому землетруси тут буденна справа.

Землетруси у світі

Нагадаємо, що внаслідок потужного землетрусу на заході Китаю кількість жертв становить 131 людина, а кількість постраждалих досягла тисячі. У провінції Цинхай загинули 18 людей, 198 отримали травми, і 16 вважаються зниклими безвісти, а в провінції Ганьсу зафіксовано 113 загиблих та 782 поранених.

Також ми писали, що в Туреччині нещодавно стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 26 км на північний захід від міста Ерзінджан.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі