Узбережжя Тайваню сколихнув землетрус — які наслідки

Землетрус пошкодив асфальтовану дорогу. Ілюстративне фото: ESI

Біля східного узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Явище спричинило незначні поштовхи в місцевих сільських округах.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними місцевої метеологічної служби, епіцентр землетрусу розміщений в морі на глибині 16,5 км. Це сталося поруч з округом Тайдун.

"Повідомляється лише про незначні поштовхи в окрузі, переважно сільській місцевості. У столиці Тайбеї землетрус не відчувався", — йдеться в повідомленні.

У виданні додали, що Тайвань розташований біля місця стику двох тектонічних плит, тому землетруси тут буденна справа.

Землетруси у світі

Нагадаємо, що внаслідок потужного землетрусу на заході Китаю кількість жертв становить 131 людина, а кількість постраждалих досягла тисячі. У провінції Цинхай загинули 18 людей, 198 отримали травми, і 16 вважаються зниклими безвісти, а в провінції Ганьсу зафіксовано 113 загиблих та 782 поранених.

Також ми писали, що в Туреччині нещодавно стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 26 км на північний захід від міста Ерзінджан.