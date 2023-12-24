Побережье Тайваня всколыхнуло землетрясение — какие последствия

Землетрясение повредило асфальтированную дорогу. Иллюстративное фото: ESI

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Явление привело к незначительным толчкам в местных сельских округах.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о землетрясении в Тайване

По данным местной метеологической службы, эпицентр землетрясения находится в море на глубине 16,5 км. Это произошло рядом с округом Тайдун.

"Сообщается лишь о незначительных толчках в округе, преимущественно сельской местности. В столице Тайбэи землетрясение не ощущалось", — говорится в сообщении.

В издании добавили, что Тайвань расположен у места стыка двух тектонических плит, поэтому землетрясения здесь обыденное дело.

Землетрясения в мире

Напомним, что в результате мощного землетрясения на западе Китая количество жертв составляет 131 человек, а количество пострадавших достигло тысячи. В провинции Цинхай погибли 18 человек, 198 получили травмы, и 16 числятся пропавшими без вести, а в провинции Ганьсу зафиксировано 113 погибших и 782 раненых.

Также мы писали, что в Турции недавно произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 26 км северо-западнее города Эрзинджан.