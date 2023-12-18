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Туреччину сколихнув новий землетрус

18 грудня 2023 05:55
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Туреччину сколихнув новий землетрус
Рятувальники рятують людей внаслідок землетрусу. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Туреччині, 18 грудня, стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 26 км на північний захід від міста Ерзінджан.

Про це інформує Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

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Зазначається, що у місті Ерзінджан, неподалік якого стався землетрус, проживає близько 114 тисяч осіб.

За даними сейсмологів, землетрус стався на глибині 15 кілометрів.

Наразі влада Туреччини не повідомляла про постраждалих та руйнування.

Інші землетруси в світі

Нагадаємо, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,8 бала за шкалою Ріхтера. 

Раніше в Індонезії та на півдні Філіппін стався потужний землетрус. Його магнітуда сягнула 7,6.

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