Турцию всколыхнуло новое землетрясение
В Турции, 18 декабря, произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 26 км северо-западнее города Эрзинджан.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение в Турции.
Отмечается, что в городе Эрзинджан, недалеко от которого произошло землетрясение, проживает около 114 тысяч человек.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 15 километров.
В настоящее время власти Турции не сообщали о пострадавших и разрушениях.
Другие землетрясения в мире
Напомним, в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,8 балла по шкале Рихтера.
Ранее в Индонезии и на юге Филиппин произошло мощное землетрясение. Его магнитуда достигла 7,6.
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