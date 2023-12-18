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Турцию всколыхнуло новое землетрясение

18 декабря 2023 05:55
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Турцию всколыхнуло новое землетрясение
Спасатели спасают людей в результате землетрясения. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Турции, 18 декабря, произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 26 км северо-западнее города Эрзинджан.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Отмечается, что в городе Эрзинджан, недалеко от которого произошло землетрясение, проживает около 114 тысяч человек.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 15 километров.

В настоящее время власти Турции не сообщали о пострадавших и разрушениях.

Другие землетрясения в мире

Напомним, в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,8 балла по шкале Рихтера.

Ранее в Индонезии и на юге Филиппин произошло мощное землетрясение. Его магнитуда достигла 7,6.

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