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Землетрус у Китаї — кількість жертв зросла до 131

20 грудня 2023 10:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Землетрус у Китаї - кількість жертв зросла до 131
Постраждалих від землетрусу в Китаї. Фото: REUTERS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Потужний землетрус на заході Китаю спричинив збільшення кількості жертв до 131 людини, а кількість постраждалих досягла тисячі. У провінції Цинхай загинули 18 людей, 198 отримали травми, і 16 вважаються зниклими безвісти, а в провінції Ганьсу зафіксовано 113 загиблих та 782 поранених

Про це повідомляє Xinhua.

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Жертви землетрусу в Китаї

У повідомленні йдеться, що епіцентр землетрусу знаходився на кордоні між гірськими провінціями Ганьсу та Цінхай, на глибині 10 км. Потужні поштовхи відчувалися у широкому районі, торкаючись різних провінцій. Передбачається, що землетрус був викликаний масштабними змінами у будівництві, технологіях та системах електропередач.

Рятувальні та пошукові операції включають різноманітні заходи за участю урядових органів, військових та волонтерів. Зокрема, використовуються високотехнологічні методи, включаючи супутникове дистанційне зондування Землі та безпілотні літальні апарати.

Складнощі у рятувальних роботах після землетрусу

Видання повідомляє, що складнощі у рятувальних роботах посилюються несприятливими погодними умовами. На початку грудня температура у віддалених районах опускається до -10 °С.

Для забезпечення захисту постраждалих від холоду у постраждалих районах встановлено понад п'ять тисяч наметів, а також доставлено десять тисяч ковдр та інших засобів обігріву.

Нагадаємо, що 17 листопада у Філіппінах стався потужний землетрус. Відомо про п'ятьох загиблих у двох провінціях.

Крім того, потужний землетрус був зафіксований і у Непалі. Магнітуда землетрусу склала 6,4, проте Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) пізніше знизив її до 5,7.

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