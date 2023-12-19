Китай потрясло мощное землетрясение — по меньшей мере 111 погибших

Спасители разбирают последствия мощного землетрясения. Фото: Reuters

В Китае на северо-западе, 19 декабря, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. балла. В результате толчка погибли по меньшей мере 111 человек.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на китайские власти.

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Отмечается, что землетрясение произошло в северо-западной китайской провинции Ганьсу.

"Сильные толчки магнитудой 6,2 произошли поздно вечером в провинции Ганьсу на северо-западе страны" , — говорится в сообщении.

Гипоцентр удара был зафиксирован на глубине 10 км. В результате толчков повреждены дома, дорога и другая инфраструктура, нарушена подача воды и электроснабжения.

"Очевидцы сообщают о трещинах в домах и сельских дорогах, а также о повреждениях водопровода и линий электропередач в некоторых местных поселках" , — сообщает издание.

В настоящее время в регионе продолжаются спасательные работы.

Напомним, в Турции, 18 декабря, произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 26 км северо-западнее города Эрзинджа.