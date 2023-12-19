Китай потрясло мощное землетрясение — по меньшей мере 111 погибших
В Китае на северо-западе, 19 декабря, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. балла. В результате толчка погибли по меньшей мере 111 человек.
Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Землетрясение в Китае — что известно
Отмечается, что землетрясение произошло в северо-западной китайской провинции Ганьсу.
"Сильные толчки магнитудой 6,2 произошли поздно вечером в провинции Ганьсу на северо-западе страны" , — говорится в сообщении.
Гипоцентр удара был зафиксирован на глубине 10 км. В результате толчков повреждены дома, дорога и другая инфраструктура, нарушена подача воды и электроснабжения.
"Очевидцы сообщают о трещинах в домах и сельских дорогах, а также о повреждениях водопровода и линий электропередач в некоторых местных поселках" , — сообщает издание.
В настоящее время в регионе продолжаются спасательные работы.
Напомним, в Турции, 18 декабря, произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 26 км северо-западнее города Эрзинджа.
Читайте Новини.LIVE!