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Китай сколихнув потужний землетрус — щонайменше 111 загиблих

19 грудня 2023 05:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Китай сколихнув потужний землетрус — щонайменше 111 загиблих
Рятуальники розбирають наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Китаї на північному заході, 19 грудня, стався сильний землетрус магнітудою 6,2. бала. У результатів поштовху загинуло щонайменше 111 осіб.

Про це інформує Сіньхуа із посиланням китайську владу.

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Зазначається, що землетрус стався у північно-західній китайській провінції Ганьсу.

"Сильні поштовхи магнітудою 6,2 сталися пізно увечері в провінції Ганьсу на північному заході країни", — йдеться в повідомленні.

Гіпоцентр удару зафіксували на глибині 10 км. Внаслідок поштовхів пошкоджено будинки, дорогу та іншу інфраструктуру, порушено подачу води та електропостачання.

"Очевидці повідомляють про тріщини в будинках та сільських дорогах, а також про пошкодження водопроводу й ліній електропередач в деяких місцевих селищах", — повідомляє видання.

Наразі в регіоні тривають рятувальні роботи.

Нагадаємо, у Туреччині, 18 грудня, стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 26 км на північний захід від міста Ерзінджа.

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