Китай сколихнув потужний землетрус — щонайменше 111 загиблих
У Китаї на північному заході, 19 грудня, стався сильний землетрус магнітудою 6,2. бала. У результатів поштовху загинуло щонайменше 111 осіб.
Про це інформує Сіньхуа із посиланням китайську владу.
Землетрус у Китаї — що відомо
Зазначається, що землетрус стався у північно-західній китайській провінції Ганьсу.
"Сильні поштовхи магнітудою 6,2 сталися пізно увечері в провінції Ганьсу на північному заході країни", — йдеться в повідомленні.
Гіпоцентр удару зафіксували на глибині 10 км. Внаслідок поштовхів пошкоджено будинки, дорогу та іншу інфраструктуру, порушено подачу води та електропостачання.
"Очевидці повідомляють про тріщини в будинках та сільських дорогах, а також про пошкодження водопроводу й ліній електропередач в деяких місцевих селищах", — повідомляє видання.
Наразі в регіоні тривають рятувальні роботи.
Нагадаємо, у Туреччині, 18 грудня, стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 26 км на північний захід від міста Ерзінджа.
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