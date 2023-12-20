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Землетрясение в Китае — количество жертв выросло до 131

20 декабря 2023 10:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Землетрясение в Китае - количество жертв возросло до 131
Пострадавшие от землетрясения в Китае. Фото: REUTERS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мощное землетрясение на западе Китая привело к увеличению числа жертв до 131 человека, а количество пострадавших достигло тысячи. В провинции Цинхай погибли 18 человек, 198 получили травмы, и 16 считаются пропавшими без вести, а в провинции Ганьсу зафиксировано 113 погибших и 782 раненых

Об этом сообщает Xinhua.

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В сообщении говорится, что эпицентр землетрясения находился на границе между горными провинциями Ганьсу и Цинхай, на глубине 10 км. Мощные толчки ощущались в широком районе, затрагивая разные провинции. Предполагается, что землетрясение было вызвано масштабными изменениями в строительстве, технологиях и системах электропередач.

Спасательные и поисковые операции включают разнообразные мероприятия, с участием правительственных органов, военных и волонтеров. В частности, используются высокотехнологичные методы, включая спутниковое дистанционное зондирование Земли и беспилотные летательные аппараты.

Сложности в спасательных работах после землетрясения

Издание сообщает, что сложности в спасательных работах усугубляются неблагоприятными погодными условиями. В начале декабря температура в отдаленных районах опускается до минус 10 °С.

Для обеспечения защиты пострадавших от холода в пострадавших районах установлено более пять тысяч палаток, а также доставлено десять тысяч одеял и иных средств обогрева.

Напомним, что 17 ноября в Филиппинах произошло мощное землетрясение. Известно о пяти погибших в двух провинциях.

Кроме того, мощное землетрясение было зафиксировано и в Непале. Магнитуда землетрясения составила 6,4, однако Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ) позже снизил ее до 5,7.

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