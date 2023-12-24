Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Румунії стався потужний землетрус — українці могли відчути його arrow

У Румунії стався потужний землетрус — українці могли відчути його

24 грудня 2023 14:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Землетрус у Румунії - хто міг відчути поштовхи
Наслідки землетрусу в Туреччині. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У регіоні Вранча, що у Румунії, 24 грудня стався землетрус силою 4,1 за шкалою Ріхтера. При цьому землетрус також відчувався на території України.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю України.

Читайте також:

Землетрус у Румунії — що відомо

Експерти в галузі сейсмології вказали, що центр землетрусу розташовувався в районі Вранчанських гір у Румунії, на відстані близько 110 км від кордону з Україною, і залягав на глибині 103 км.

Згідно із заявою українських фахівців, землетрус не становить загрози для мешканців України. Тільки ті люди, які перебувають у спокої всередині будівлі, особливо на високих поверхах, могли відчути коливання.

Крім того, Національний науково-дослідний інститут фізики Землі в Румунії (INCDFP) зазначив, що землетрус стався о 08:06 за місцевим часом, а його силу фахівці оцінили у 4,2 за шкалою Ріхтера.

Землетрус у Румунії
Землетрус у Румунії. Фото: INCDFP

Нагадаємо, що внаслідок потужного землетрусу на заході Китаю кількість жертв становить 131 особу, а кількість постраждалих досягла тисячі. У провінції Цинхай загинули 18 людей, 198 отримали травми, і 16 вважаються зниклими безвісти, а в провінції Ганьсу зафіксовано 113 загиблих та 782 поранених.

Також ми писали, що у Туреччині нещодавно стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 26 км на північний захід від міста Ерзінджан.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі