Землетрус у Румунії - хто міг відчути поштовхи

Наслідки землетрусу в Туреччині. Фото: Reuters

У регіоні Вранча, що у Румунії, 24 грудня стався землетрус силою 4,1 за шкалою Ріхтера. При цьому землетрус також відчувався на території України.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю України.

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Експерти в галузі сейсмології вказали, що центр землетрусу розташовувався в районі Вранчанських гір у Румунії, на відстані близько 110 км від кордону з Україною, і залягав на глибині 103 км.

Згідно із заявою українських фахівців, землетрус не становить загрози для мешканців України. Тільки ті люди, які перебувають у спокої всередині будівлі, особливо на високих поверхах, могли відчути коливання.

Крім того, Національний науково-дослідний інститут фізики Землі в Румунії (INCDFP) зазначив, що землетрус стався о 08:06 за місцевим часом, а його силу фахівці оцінили у 4,2 за шкалою Ріхтера.

Землетрус у Румунії. Фото: INCDFP

Нагадаємо, що внаслідок потужного землетрусу на заході Китаю кількість жертв становить 131 особу, а кількість постраждалих досягла тисячі. У провінції Цинхай загинули 18 людей, 198 отримали травми, і 16 вважаються зниклими безвісти, а в провінції Ганьсу зафіксовано 113 загиблих та 782 поранених.

Також ми писали, що у Туреччині нещодавно стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 26 км на північний захід від міста Ерзінджан.