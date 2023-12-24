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В Румынии произошло мощное землетрясения — украинцы могли почувствовать его

24 декабря 2023 14:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Землетрясение в Румынии - кто мог ощутить толчки
Последствия землетрясения в Турции. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В регионе Вранча, расположенном в Румынии, 24 декабря произошло землетрясение силой 4,1 по шкале Рихтера. При этом, землетрясение также ощущалось на территории Украины.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля Украины.

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Эксперты в области сейсмологии указали, что центр землетрясения располагался в районе Вранчанских гор в Румынии, на расстоянии около 110 км от границы с Украиной, и залегал на глубине 103 км.

Согласно заявлению украинских специалистов, землетрясение не представляет угрозы для жителей Украины. Только те люди, которые находятся в покое внутри здания, особенно на высоких этажах, могли ощутить колебания.

Кроме того, Национальный научно-исследовательский институт физики Земли в Румынии (INCDFP) отметил, что землетрясение случилось в 08:06 по местному времени, а его силу специалисты оценили в 4,2 по шкале Рихтера.

Землетрясение в Румынии
Землетрясение в Румынии. Фото: INCDFP

Напомним, что в результате мощного землетрясения на западе Китая количество жертв составляет 131 человек, а количество пострадавших достигло тысячи. В провинции Цинхай погибли 18 человек, 198 получили травмы, и 16 числятся пропавшими без вести, а в провинции Ганьсу зафиксировано 113 погибших и 782 раненых.

Также мы писали, что в Турции недавно произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 26 км северо-западнее города Эрзинджан.

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