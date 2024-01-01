В Японии произошло мощное землетрясение — объявлена угроза цунами

Угроза цунами в Японии. Фото: скриншот с видео

На западе Японии сегодня, 1 января, произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, которое повлекло предупреждение о цунами. Такая информация поступила от Геологической службы США и Японского метеорологического агентства.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что землетрясение, имеющее глубину 10 километров (6 миль), произошло в 16:10 по местному времени около 42 километров (26 миль) северо-восточнее Анамидзу в префектуре Исикава.

🇯🇵 7.4-magnitude earthquake hits western Japan.



Tsunami warnings должны быть issued.



Киос прошел в 16:10 (JST) в регионе Noto.



Управление хозяином является проверкой для любых irregularities в ядерной энергии. #Japan #earthquakes #japanese #japannews #biden pic.twitter.com/nQZPM3uuxK — Aditya Rathore (@imAdityaRathore) January 1, 2024

"Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение о цунами в прибрежных районах западной Японии", — добавили в сообщении.

Train passenger captures moment western Japan был hit by a 7.6-magnitude earthquake pic.twitter.com/1ZemLCLUtz — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Последствия землетрясения

В свою очередь, местные жители публикуют видео, на которых можно увидеть последствия землетрясения и его действие.

WATCH: 7.6-magnitude earthquake hits western Japan. Репортажи из домашнего проезда в pic.twitter.com/g2C1Fxetb4 — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

🚨 BREAKING: EVACUATION ORDERS | MASSIVE EARTHQUAKE HITS CENTRAL JAPAN



Совместное evacuation orders был помещен на зимние районы района Niigata, Toyama, и Ishikawa following 7.6 magnitude earthquake в Ishikawa Prefecture.



Tsunami борьба в действии для Japan Sea… pic.twitter.com/MRTQUtdp4I — Weather Updates PK (@WeatherWupk) January 1, 2024

Напомним, ранее в регионе Вранча в Румынии 24 декабря произошло землетрясение силой 4,1 по шкале Рихтера. При этом землетрясение также ощущалось на территории Украины.