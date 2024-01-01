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В Японии произошло мощное землетрясение — объявлена угроза цунами

1 января 2024 10:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Японии произошло мощное землетрясение — объявлена угроза цунами
Угроза цунами в Японии. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На западе Японии сегодня, 1 января, произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, которое повлекло предупреждение о цунами. Такая информация поступила от Геологической службы США и Японского метеорологического агентства.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что землетрясение, имеющее глубину 10 километров (6 миль), произошло в 16:10 по местному времени около 42 километров (26 миль) северо-восточнее Анамидзу в префектуре Исикава.

"Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение о цунами в прибрежных районах западной Японии", — добавили в сообщении.

Последствия землетрясения

В свою очередь, местные жители публикуют видео, на которых можно увидеть последствия землетрясения и его действие.

Напомним, ранее в регионе Вранча в Румынии 24 декабря произошло землетрясение силой 4,1 по шкале Рихтера. При этом землетрясение также ощущалось на территории Украины.

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