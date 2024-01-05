Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Японії зросла кількість жертв землетрусу, магістралі перекриті зсувами arrow

У Японії зросла кількість жертв землетрусу, магістралі перекриті зсувами

5 січня 2024 07:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Японії зросла кількість жертв землетрусу, магістралі перекриті зсувами
Зруйнована дорога та будівля. Фото: Kyodo
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Японії кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до 92 осіб. Місцеперебування 242 мешканців невідоме. 

Про це повідомляє Kyodo.

Читайте також:

Кількість жертв землетрусу знову зросла

В Японії на острові Ното в префектурі Ісікава  стався сильний землетрус 1 січня. Досі тривають рятувальні роботи, людей шукають під завалами і за даними префектури Ісікава вже 92 загинули, а ще місцеперебування 242 японців вважається невідомим.

В результаті цунамі та землетрусу в Японії перекрили понад 10 національних автомагістралей через зсуви.

Як пише видання, найбільше жертв у місті Вадзима. Рятувальники припускають, що число загиблих буде з часом лише рости. Містам Вадзима та Сузу землетрус завдав сильних руйнувань і наразі тривають ремонтні роботи інфраструктури. Відомо, що в рятувальній операції та розборі завалів бере участь близько понад 4,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, на заході Японії 1 січня, стався землетрус магнітудою 7,5 бала, який спричинив цунамі. Така інформація надійшла від Геологічної служби США та Японського метеорологічного агентства.

Додамо, в Японії літак авіакомпанії Japan Airlines спалахнув після приземлення в токійському аеропорту Ханеда. Майже 400 пасажирів та екіпаж, які перебували на борту, евакуювали.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі