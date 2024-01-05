У Японії зросла кількість жертв землетрусу, магістралі перекриті зсувами

Зруйнована дорога та будівля. Фото: Kyodo

У Японії кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до 92 осіб. Місцеперебування 242 мешканців невідоме.

Про це повідомляє Kyodo.

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В Японії на острові Ното в префектурі Ісікава стався сильний землетрус 1 січня. Досі тривають рятувальні роботи, людей шукають під завалами і за даними префектури Ісікава вже 92 загинули, а ще місцеперебування 242 японців вважається невідомим.

В результаті цунамі та землетрусу в Японії перекрили понад 10 національних автомагістралей через зсуви.

Як пише видання, найбільше жертв у місті Вадзима. Рятувальники припускають, що число загиблих буде з часом лише рости. Містам Вадзима та Сузу землетрус завдав сильних руйнувань і наразі тривають ремонтні роботи інфраструктури. Відомо, що в рятувальній операції та розборі завалів бере участь близько понад 4,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, на заході Японії 1 січня, стався землетрус магнітудою 7,5 бала, який спричинив цунамі. Така інформація надійшла від Геологічної служби США та Японського метеорологічного агентства.

Додамо, в Японії літак авіакомпанії Japan Airlines спалахнув після приземлення в токійському аеропорту Ханеда. Майже 400 пасажирів та екіпаж, які перебували на борту, евакуювали.