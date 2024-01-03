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Потужний землетрус в Японії — збільшилась кількість жертв

3 січня 2024 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Потужний землетрус в Японії — збільшилась кількість жертв
Наслідки землетрусу в Японії. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через потужний землетрус на японському острові Ното, який трапився 1 січня, кількість жертв знову зросла. Станом на зараз відомо про 64 загиблих, пошукові роботи тривають.

Про це повідомляє Сіньхуа.

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Як відомо, кількість загиблих станом на сьогодні зросла до 64 людей. Ще у вівторок ввечері та сьогодні вночі  регіон сколихнуло два повторні підземні поштовхи магнітудою 4,6 та 5,4 бала. 

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Наслідки землетрусу в Японії. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
землетрус в Японії
Наслідки землетрусу в Японії. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
землетрус в Японії
Наслідки землетрусу в Японії. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
землетрус в Японії
Наслідки землетрусу в Японії. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
землетрус в Японії
Наслідки землетрусу в Японії. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Японський уряд розповідає, що повний масштаб ситуації залишається невідомим, оскільки завали та пошкоджені дороги все ще перешкоджають пошуково-рятувальним операціям. Водночас до місцевої влади продовжують надходити повідомлення про сильні пошкодження в регіоні та збільшення кількості випадків загибелі та кількості людей, які перебувають під завалами будинків. 

Що ще загрожує японцям

Після сильного землетрусу влада побоюється, що тим, хто вижив, загрожує мінусова температура, зливові дощі та зсуви, адже саме в цих районах синоптики прогнозують знову невтішні природні явища. Це досить небезпечно, оскільки влада відкрила морський шлях для доставки допомоги, і тепер деякі великі вантажівки можуть дістатися до найбільш постраждалих районів. 

Дані про кількість жертв робить цей землетрус найбільш смертоносним в Японії як мінімум з 2016 року.

Нагадаємо, на заході Японії сьогодні, 1 січня, стався землетрус магнітудою 7,5 бала, який спричинив попередження щодо цунамі. Місцеві жителі відчули понад 50 підземних поштовхів. 

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