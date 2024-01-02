Японію сколихнули потужні землетруси — кількість загиблих знову зросла

Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters

Японію, північне узбережжя біля півострова Ното, сколихнув потужний землетрус. Місцеві жителі відчули понад 50 підземних поштовхів. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих.

Про це пише видання Bloomberg.

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Повідомляється, що через потужний землетрус триває евакуація людей.

Геологічна служба США зазначає, що це найсильніший землетрус у регіоні за понад чотири десятиліття.

"Були зруйновані будинки, спалахнули пожежі, і військовий персонал був направлений для допомоги в рятувальних операціях", — написали у повідомленні.

Крім того, через землетрус у місті Вадзіма спалахнула велика пожежа, яка охопила кілька будівель.

За словами, головного секретаря кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі, було зареєстровано шість випадків обвалення будівель із заблокованими людьми.

Станом на вечір понеділка він наказав евакуювати понад 97 000 людей у ​​дев'яти префектурах на західному узбережжі головного японського острова Хонсю.

Нагадаємо, на заході Японії сьогодні, 1 січня, стався землетрус магнітудою 7,5 бала, який спричинив попередження щодо цунамі. Така інформація надійшла від Геологічної служби США та Японського метеорологічного агентства.