Японию всколыхнули мощные землетрясения — количество погибших снова выросло

Последствия мощного землетрясения. Фото: Reuters

Японию, северное побережье у полуострова Ното, всколыхнуло мощное землетрясение. Местные жители ощутили более 50 подземных толчков. Известно о по меньшей мере четырех погибших.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Сообщается, что из-за мощного землетрясения идет эвакуация людей.

Геологическая служба США отмечает, что это сильнейшее землетрясение в регионе за четыре десятилетия.

"Были разрушены дома, загорелись пожары, и военный персонал был направлен для помощи в спасательных операциях" , — написали в сообщении.

Кроме того, из-за землетрясения в городе Вадзима вспыхнул большой пожар, охвативший несколько зданий.

По словам главного секретаря кабинета министров Японии Йосимаса Хаяси, было зарегистрировано шесть случаев обрушения зданий с заблокированными людьми.

По состоянию на вечер понедельника он приказал эвакуировать более 97 000 человек в девяти префектурах на западном побережье главного японского острова Хонсю.

Напомним, на западе Японии сегодня, 1 января, произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла, которое повлекло предупреждение о цунами. Такая информация поступила от Геологической службы США и Японского метеорологического агентства.