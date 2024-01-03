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Мощное землетрясение в Японии — увеличилось количество жертв

3 января 2024 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мощное землетрясение в Японии — увеличилось количество жертв
Последствия землетрясения в Японии Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за мощного землетрясения на японском острове Ното, которое произошло 1 января, количество жертв снова возросло. По состоянию на данный момент известно о 64 погибших, поисковые работы продолжаются.

Об этом сообщает Синьхуа.

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Как известно, количество погибших на сегодня возросло до 64 человек. Еще во вторник вечером и сегодня ночью регион всколыхнуло два повторных подземных толчка магнитудой 4,6 и 5,4 балла.

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Последствия землетрясения в Японии Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
землетрясение в Японии
Последствия землетрясения в Японии Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
землетрясение в Японии
Последствия землетрясения в Японии Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
землетрясение в Японии
Последствия землетрясения в Японии Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
землетрясение в Японии
Последствия землетрясения в Японии Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Японское правительство рассказывает, что полный масштаб ситуации остается неизвестным, поскольку завалы и поврежденные дороги все еще мешают поисково-спасательным операциям. В то же время местным властям продолжают поступать сообщения о сильных повреждениях в регионе и увеличении случаев гибели и количества людей, находящихся под завалами домов.

Что еще угрожает японцам

После сильного землетрясения власти опасаются, что выжившим грозит минусовая температура, ливневые дожди и оползни, ведь именно в этих районах синоптики прогнозируют вновь неутешительные природные явления. Это достаточно опасно, поскольку власти открыли морской путь для доставки помощи, и теперь некоторые крупные грузовики могут добраться до наиболее пострадавших районов.

Данные о количестве жертв делает это землетрясение самым смертоносным в Японии как минимум с 2016 года.

Напомним, на западе Японии сегодня, 1 января, произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла, которое повлекло предупреждение о цунами. Местные жители ощутили более 50 подземных толчков.

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