В аеропорту Токіо сталася потужна пожежа внаслідок зіткнення двох літаків
В Японії літак авіакомпанії Japan Airlines спалахнув після приземлення в токійському аеропорту Ханеда. Майже 400 пасажирів та екіпаж, які перебували на борту, евакуювали.
Про це повідомляє NHK.
У Токіо згорів літак
Літак Airbus A-350 виконував рейс з острова Хоккайдо до Міжнародного аеропорту Токіо.
На кадрах видно, як літак рушить, а потім спалахує і огортається полум'ям. Japan Airlines повідомила, що після приземлення літак зіткнувся з літаком берегової охорони Японії.
Після загоряння авіалайнер зупинився й люди, використовуючи аварійні трапи, зуміли вибратися. Евакуювали членів екіпажу та 379 пасажирів. П’ятьох із шести членів екіпажу літака берегової охорони вважають зниклими безвісти.
Раніше ми повідомляли, що у польському селі Слонави у Великопольському воєводстві 31 грудня сталася аварія. За 500 метрів до злітно-посадкової смуги впав літак. На борту було двоє людей. Вони травмовані.
Нагадуємо, що літак Ту-22, який пускав ракети по Україні 29 грудня, збили. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що літак збито в Курській області.
Читайте Новини.LIVE!