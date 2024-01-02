В аеропорту Токіо сталася потужна пожежа внаслідок зіткнення двох літаків

В аеропорту Токіо згоріли два літаки. Фото: Reuters

В Японії літак авіакомпанії Japan Airlines спалахнув після приземлення в токійському аеропорту Ханеда. Майже 400 пасажирів та екіпаж, які перебували на борту, евакуювали.

Про це повідомляє NHK.

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На кадрах видно, як літак рушить, а потім спалахує і огортається полум'ям. Japan Airlines повідомила, що після приземлення літак зіткнувся з літаком берегової охорони Японії.

Після загоряння авіалайнер зупинився й люди, використовуючи аварійні трапи, зуміли вибратися. Евакуювали членів екіпажу та 379 пасажирів. П’ятьох із шести членів екіпажу літака берегової охорони вважають зниклими безвісти.

Раніше ми повідомляли, що у польському селі Слонави у Великопольському воєводстві 31 грудня сталася аварія. За 500 метрів до злітно-посадкової смуги впав літак. На борту було двоє людей. Вони травмовані.

Нагадуємо, що літак Ту-22, який пускав ракети по Україні 29 грудня, збили. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що літак збито в Курській області.