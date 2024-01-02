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В аэропорту Токио произошел мощный пожар в результате столкновения двух самолетов

2 января 2024 13:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В аэропорту Токио произошел мощный пожар в результате столкновения двух самолетов
В аэропорту Токио сгорели два самолета. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Японии самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул после приземления в токийском аэропорту Ханеда. Почти 400 находившихся на борту пассажиров и экипаж эвакуировали.

Об этом сообщает NHK.

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В Токио сгорел самолет

Самолет Airbus A-350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в Международный аэропорт Токио.

На кадрах видно, как самолет двигается, а затем загорается и окутывается пламенем. Japan Airlines сообщила, что после приземления самолет столкнулся с самолетом береговой охраны Японии.

После возгорания авиалайнер остановился и люди, используя аварийные трапы, смогли выбраться. Эвакуировали членов экипажа и 379 пассажиров. Пятерых из шести членов экипажа самолета береговой охраны считают пропавшими без вести.

Ранее мы сообщали, что в польской деревне Слоновы в Великопольском воеводстве сегодня, 31 декабря, произошла авария. За 500 метров до взлетно-посадочной полосы упал самолет. На борту было два человека. Они травмированы.

Напомним, что самолет Ту-22, который пускал ракеты по Украине 29 декабря, сбили. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что самолет сбит в Курской области.

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