В аэропорту Токио произошел мощный пожар в результате столкновения двух самолетов
В Японии самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул после приземления в токийском аэропорту Ханеда. Почти 400 находившихся на борту пассажиров и экипаж эвакуировали.
Об этом сообщает NHK.
В Токио сгорел самолет
Самолет Airbus A-350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в Международный аэропорт Токио.
На кадрах видно, как самолет двигается, а затем загорается и окутывается пламенем. Japan Airlines сообщила, что после приземления самолет столкнулся с самолетом береговой охраны Японии.
После возгорания авиалайнер остановился и люди, используя аварийные трапы, смогли выбраться. Эвакуировали членов экипажа и 379 пассажиров. Пятерых из шести членов экипажа самолета береговой охраны считают пропавшими без вести.
Ранее мы сообщали, что в польской деревне Слоновы в Великопольском воеводстве сегодня, 31 декабря, произошла авария. За 500 метров до взлетно-посадочной полосы упал самолет. На борту было два человека. Они травмированы.
Напомним, что самолет Ту-22, который пускал ракеты по Украине 29 декабря, сбили. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что самолет сбит в Курской области.
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