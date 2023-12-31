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У Польщі впав літак, є постраждалі

31 грудня 2023 23:22
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
У Польщі впав літак, є постраждалі
Літак після падіння. Фото: КП PSP
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У польському селі Слонави у Великопольському воєводстві сьогодні, 31 грудня, сталася аварія. За 500 метрів до злітно-посадкової смуги впав літак. На борту було двоє людей. Вони травмовані.

Про це повідомляє Polsat News.

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Як сталася аварія

Пожежники з КП PSP в Оборниках отримали повідомлення про авіакатастрофу.

"Повідомлення надійшло о 13:06. Інцидент стався в селі Слонави, за 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Літак впав у найближчий ліс. В результаті подій з літака витекло пальне", — розповів молодший бригадир Лешек Вальчак.

Відомо, що 55-річний пілот отримав травми. Зокрема, він поскаржився на біль у грудях. 42-річний пасажир отримав перелом пальця на нозі та забої. 

На місце події прибули лікарі швидкої допомоги, правоохоронці та інші спецслужби.

Наразі там триває розслідування.

Нагадаємо, у російській Якутії через помилку пілотів пасажирський літак сів просто серед замерзлої річки. На борту перебувало 34 пасажири та чотири члени екіпажу.

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