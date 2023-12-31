В Польше упал самолет, есть пострадавшие

Самолет после падения. Фото: КП PSP

В польском селе Слоновы в Великопольском воеводстве сегодня, 31 декабря, произошла авария. За 500 метров до взлетно-посадочной полосы упал самолет. На борту было два человека. Они травмированы.

Об этом сообщает Polsat News.

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Пожарные из КП PSP в Оборниках получили уведомление об авиакатастрофе.

"Сообщение поступило в 13:06. Инцидент произошел в селе Слоновы, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Самолет упал в ближайший лес. В результате событий из самолета вытекло горючее", — рассказал младший бригадир Лешек Вальчак.

Известно, что 55-летний пилот получил травму. В частности, он пожаловался на боль в груди. 42-летний пассажир получил перелом пальца на ноге и ушибы.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, милиция и другие спецслужбы.

Сейчас там идет расследование.

Напомним, в российской Якутии из-за ошибки пилотов пассажирский самолет сел прямо среди замерзшей реки. На борту находились 34 пассажира и четыре члена экипажа.