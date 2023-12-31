В Польше упал самолет, есть пострадавшие
В польском селе Слоновы в Великопольском воеводстве сегодня, 31 декабря, произошла авария. За 500 метров до взлетно-посадочной полосы упал самолет. На борту было два человека. Они травмированы.
Об этом сообщает Polsat News.
Как произошла авария
Пожарные из КП PSP в Оборниках получили уведомление об авиакатастрофе.
"Сообщение поступило в 13:06. Инцидент произошел в селе Слоновы, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Самолет упал в ближайший лес. В результате событий из самолета вытекло горючее", — рассказал младший бригадир Лешек Вальчак.
Известно, что 55-летний пилот получил травму. В частности, он пожаловался на боль в груди. 42-летний пассажир получил перелом пальца на ноге и ушибы.
На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, милиция и другие спецслужбы.
Сейчас там идет расследование.
Напомним, в российской Якутии из-за ошибки пилотов пассажирский самолет сел прямо среди замерзшей реки. На борту находились 34 пассажира и четыре члена экипажа.
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