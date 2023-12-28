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У Росії пасажирський літак сів просто на замерзлу річку

28 грудня 2023 07:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії пасажирський літак сів просто на замерзлу річку
Російський літак, який посадили на замерзлу річку. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російській Якутії через помилку пілотів пасажирський літак сів просто серед замерзлої річки. На борту перебувало 34 пасажири та чотири члени екіпажу.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про ситуацію

Як відомо, в Якутії пілоти не впорались з керуванням пасажирського літака Ан-24 та посадили його просто серед замерзлої річки Колима в аеропорту "Зирянка".

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Російський літак, який посадили на замерзлу річку. Фото: росЗМІ
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Російський літак, який посадили на замерзлу річку. Фото: росЗМІ
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Російський літак, який посадили на замерзлу річку. Фото: росЗМІ

"28 грудня 2023 року вранці повітряне судно Ан-24, яке виконувало пасажирський рейс за маршрутом "Якутськ-Зирянка-Середньоколимськ-Якутськ", при заході на посадку відхилилося від злітно-посадкової смуги і здійснило посадку на піщану косу річки Колима", — йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що жертв та постраждалих немає, але прокуратура вже розпочала  розслідування та встановлює обставини за фактом посадки повітряного судна поза злітно-посадковою смугою.

"За попередньою інформацією, причиною авіаційної події є помилка екіпажу в пілотуванні повітряного судна. Якутською транспортною прокуратурою організовано проведення перевірки за вказаним фактом та координацію діяльності правоохоронних органів", — розповідають в РФ.

Нагадаємо, 19 грудня з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів пасажирський літак Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express. Він застряг в аеропорту з 24 лютого 2022 року.

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