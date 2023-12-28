У Росії пасажирський літак сів просто на замерзлу річку
У російській Якутії через помилку пілотів пасажирський літак сів просто серед замерзлої річки. На борту перебувало 34 пасажири та чотири члени екіпажу.
Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про ситуацію
Як відомо, в Якутії пілоти не впорались з керуванням пасажирського літака Ан-24 та посадили його просто серед замерзлої річки Колима в аеропорту "Зирянка".
"28 грудня 2023 року вранці повітряне судно Ан-24, яке виконувало пасажирський рейс за маршрутом "Якутськ-Зирянка-Середньоколимськ-Якутськ", при заході на посадку відхилилося від злітно-посадкової смуги і здійснило посадку на піщану косу річки Колима", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що жертв та постраждалих немає, але прокуратура вже розпочала розслідування та встановлює обставини за фактом посадки повітряного судна поза злітно-посадковою смугою.
"За попередньою інформацією, причиною авіаційної події є помилка екіпажу в пілотуванні повітряного судна. Якутською транспортною прокуратурою організовано проведення перевірки за вказаним фактом та координацію діяльності правоохоронних органів", — розповідають в РФ.
Нагадаємо, 19 грудня з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів пасажирський літак Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express. Він застряг в аеропорту з 24 лютого 2022 року.
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